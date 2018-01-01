Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115333
ALTIN
158.752
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1182
EURO
4.5472
Yedek kulübesinin golcüleri
Yedek kulübesinin golcüleri
Takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz
Takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz
Medipol Başakşehirli İnler: Başakşehir'in Türkiye'de 1 numara olacağına gönülden inanıyorum
Medipol Başakşehirli İnler: Başakşehir'in Türkiye'de...
Süper Lig'de goller son dakikalarda geldi
Süper Lig'de goller son dakikalarda...
Rockets iki uzatmada kazandı
Rockets iki uzatmada kazandı

Medipol Başakşehirli İnler: Başakşehir'in Türkiye'de 1 numara olacağına gönülden inanıyorum

Medipol Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler, "Başakşehir'in bu profesyonel çalışmasıyla kısa süre içerisinde Türkiye'de 1 numara olacağına gönülden inanıyorum." dedi.

Medipol Başakşehirli İnler: Başakşehir'in Türkiye'de 1 numara olacağına gönülden inanıyorum

Medipol Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler, "Başakşehir'in bu profesyonel çalışmasıyla kısa süre içerisinde Türkiye'de 1 numara olacağına gönülden inanıyorum." dedi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:10
Medipol Başakşehirli İnler: Başakşehir'in Türkiye'de 1 numara olacağına gönülden inanıyorum

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de ilk devreyi lider bitiren Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Gökhan İnler, sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirtti.

'Şampiyonluğun en büyük adayıyız'İstatistikler Medipol Başakşehir'den yanaLig lideri Medipol Başakşehir'e kupa süpriziYedek kulübesinin golcüleri

Türkiye Futbol Federasyonunun Tam Saha dergisinde yer alan röportajında Gökhan İnler, ligin ilk yarısında yaptıkları hatalardan ders almaları gerektiğini anlatarak, "Bir maç yeniyorsun ama diğerinde yenilince hemen arkandaki takımlar sana yaklaşıyor. Şampiyon olmak istiyorsak her şeyimizi ortaya koymak zorundayız. Bunu başarmak Başakşehir için çok da zor değil." ifadelerini kullandı.

Sezon başında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Atalanta'ya transfer olmak üzereyken Medipol Başakşehir'den bir teklif geldiğini aktaran Gökhan İnler, "Başakşehir'in projesi bize çok profesyonel geldi. Ben yıllardır Avrupa'da oynayan bir futbolcu olarak böyle büyük projeleri olan bir takımın Türkiye'de olmasına hem şaşırdım hem de gurur duydum. Başakşehir'in bu profesyonel çalışmasıyla kısa süre içerisinde Türkiye'de 1 numara olacağına gönülden inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Abdullah Avcı ile sistem de gelişmiş"

Turuncu-lacivertli kulübün projelerinin etkileyici olduğunu anlatan 33 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Burada Abdullah Avcı ile sistem de gelişmiş. Her şey profesyonelce. Bu yıl geçen sezona göre daha iyi oynuyoruz. Takımda kaliteli oyuncuların sayısının artmasıyla kulübümüzü daha da geliştirebiliriz. Abdullah Avcı, Avrupa'nın büyük kulüplerini çalıştırabilecek kapasitede. Oyuncuların tümüyle görüşüyor. Beraber video izliyoruz. Birçok oyuncunun istediği her şey burada zaten var."

"Beşiktaş'ta yedek kalmak beni üzüyordu"

Gökhan İnler, geçen sezon formasını giydiği Beşiktaş'tan yedek kaldığı için ayrıldığını aktardı.

Sakatlığından sonra forma şansının azaldığını anlatan tecrübeli futbolcu, şunları ifade etti:

"Neden bilmiyorum ama yedek kalmaya başladım. Yedek kalmak beni çok üzüyordu. Bunu Fikret Orman ile paylaştım. Oynamak istediğimi ve yedek kalmamın beni üzdüğünü söyledim. O da çok profesyonel bir şekilde bana, ne yaparsam yapayım bundan rahatsızlık duymayacağını belirtti. Bu, benim için bir babanın, bir ağabeyin yapacağı bir tavsiyeydi."

Muhabir: Metin Arslancan

Son Güncelleme: 01.01.2018 11:33
Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yedek kulübesinin golcüleri
Yedek kulübesinin golcüleri
Takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz
Takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz
Süper Lig'de goller son dakikalarda geldi
Süper Lig'de goller son dakikalarda geldi
Rockets iki uzatmada kazandı
Rockets iki uzatmada kazandı
Yılın son derbisi Fenerbahçe Doğuş'un
Yılın son derbisi Fenerbahçe Doğuş'un
Yılın son derbisi Fenerbahçe'nin
Yılın son derbisi Fenerbahçe'nin
Trabzonspor'un genç yeteneğinin hayali Avrupa'da oynamak
Trabzonspor'un genç yeteneğinin hayali Avrupa'da oynamak
Gaziantepspor'dan kapanma sinyali
Gaziantepspor'dan kapanma sinyali

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim