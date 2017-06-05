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05 Haziran 2017 Pazartesi 15:00

Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye imza atıyor

Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
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Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
   Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye imza atıyor.Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığını açıkladığı oyuncu Mehmet Ekici, sağlık kontrolünden geçti. Ulus'taki Liv Hospital'da yapılan sağlık kontrollerinde öncelikle kan değerlerine bakılan Mehmet Ekici, ardından solunum ve efor testinden geçti. Daha sonra da göz ve ortopedi muayenelerinden geçen oyuncunun sağlık kontrolleri bu şekilde tamamlandı.


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TrabzosporMehmet EkiciFenerbahçe
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