Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oldu

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye mi Beşiktaş'a mı gidecek diye merak edilen ve bir türlü sonuçlanmayan transfer nihayet sona erdi.Mehmet Ekici önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek.
Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ,Trabzonspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici'nin babası Hacı Ekici ile bir araya gelip son kez görüştüler.Görüşme sonucu her iki taraf ta prensipte anlaştı.Buna göre Mehmet Ekici sezon sonuna kadar Trabzonspor'da forma giymeye devam edecek.Sezon sonunda Beşiktaş'a gelecek.Bu anlaşmanın bu şeklide olmasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "Kadromda Mehmet Ekici'nin pozisyonunda oynayan futbolcu var.Devre arasında gelmese de olur" sözleri büyük rol oynadı.
Mehmet Ekici'nin babası Hacı Ekici'de yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile görüştüklerinin ancak olumlu bir sonuç alamadıklarını belirterek sonunda Beşiktaş ile anlaştıklarını ve mehmet Ekici'ni önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyeceğini söyledi.