Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oldu

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye mi Beşiktaş'a mı gidecek diye merak edilen ve bir türlü sonuçlanmayan transfer nihayet sona erdi.Mehmet Ekici önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek.

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