Mehmet Ekici,Fenerbahçe'den başka kulüpte oynamam

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Mehmet Ekici tranferi tam arap şaçına döndü.Dün Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ,Trabzonspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici'nin babası Hacı Ekici ile bir araya gelip son kez görüştüler.Görüşme sonucu her iki taraf ta prensipte anlaştı.Buna göre Mehmet Ekici sezon sonuna kadar Trabzonspor'da forma giymeye devam edecek.Sezon sonunda Beşiktaş'a gelecek.Bu anlaşmanın bu şeklide olmasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "Kadromda Mehmet Ekici'nin pozisyonunda oynayan futbolcu var.Devre arasında gelmese de olur" sözleri büyük rol oynadı.
Ancak bu gelişmelerinardından Mehmet Ekici bir açıklama yaparak herkesi şaşırttı.Mehmet Ekici Beşiktaş kulübüne yolladığı mesajda kendisinin fenerbahçe dışında bir takımda forma giymek istemediğinin açıkça belirtti.Trabzonspor'a da Fenerbahçe ile anlaşmalarını,bu durumun devamı halinde bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gideceğini ve Trabzonspor kulübünün bundan zarar göreceğini bildirdi.