﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Mayıs 2017 Perşembe 08:18

Mehmet Topal korkuttu

 Ziraat Türkiye Kupası maçında sahada sakatlık geçiren Mehmet Topal bir süre kendine gelemedi

Mehmet Topal korkuttu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Mehmet Topal korkuttu
   Ziraat Türkiye Kupası maçında sahada sakatlık geçiren Mehmet Topal bir süre kendine gelemedi.Alpaslan’ın sert bir şekulde vurduğu top, Mehmet Topal’ın suratına çarptı. Topal, topun şiddetiyle yere yığıldı ve bir süre hareketsiz kaldı. Yıldız futbolcu, daha sonra ayağa kalktı ve maça devam etti. Ancak bir süre koordinasyonunu kaybettiği görüldü. Böyle bir anda topu taça yollayarak bir süre çömelen Topal, daha sonra sıkıntısız bir şekilde mücadelesini sürdürdü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Mehmet Topal
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kerem Demirbay'dan son dakika çalımı Kerem Demirbay'dan son dakika çalımı
Emre "Çocukluğumun takımı Fenerbahçe" dedi Emre "Çocukluğumun takımı Fenerbahçe"...
Volkan Şen'in tuvalet molası maça damga vurdu Volkan Şen'in tuvalet molası maça damga vurdu
Başakşehir rekora koşuyor Başakşehir rekora koşuyor
Fenerbahçe penaltıda 3 kez fırsat kaçırdı. Fenerbahçe penaltıda 3 kez fırsat kaçırdı.
Fenerbahçe'ye bu yıl da kupa yok; 2 yıldır sezonu kupasız kapatıyor Fenerbahçe'ye bu yıl da kupa yok; 2 yıldır...
Yukarı Çık

Kerem Demirbay'dan son dakika çalımı
Gurbetçi futbolcu Kerem Demirbay son dakikada kararını değiştirerek Almanya’yı seçti.

Haberi Oku