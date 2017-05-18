Mehmet Topal korkuttu

Ziraat Türkiye Kupası maçında sahada sakatlık geçiren Mehmet Topal bir süre kendine gelemedi.Alpaslan’ın sert bir şekulde vurduğu top, Mehmet Topal’ın suratına çarptı. Topal, topun şiddetiyle yere yığıldı ve bir süre hareketsiz kaldı. Yıldız futbolcu, daha sonra ayağa kalktı ve maça devam etti. Ancak bir süre koordinasyonunu kaybettiği görüldü. Böyle bir anda topu taça yollayarak bir süre çömelen Topal, daha sonra sıkıntısız bir şekilde mücadelesini sürdürdü.