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Mehmet Topal “Şanssızlığımızı kıracağız”

Lig’de İkinci deplasman maçında da yenilen sarılacivertlilerde alarm Çan’ları erken çalmaya başladı.

Mehmet Topal “Şanssızlığımızı kıracağız”

Lig’de İkinci deplasman maçında da yenilen sarılacivertlilerde alarm Çan’ları erken çalmaya başladı.

26 Ağustos 2018 Pazar 12:02
Mehmet Topal “Şanssızlığımızı kıracağız”

Mehmet Topal  “Şanssızlığımızı kıracağız”

   Lig’de İkinci deplasman maçında da yenilen sarılacivertlilerde alarm Çan’ları erken çalmaya başladı.Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulunan Mehmet Topal, iyi oynadıkları bir maçı kaybettiklerini söyledi. Buldukları pozisyonları değerlendiremediklerinin altını çizen Mehmet, “Çok üzgünüz… İnşallah bu şanssızlığı kıracağız, en iyi şekilde toparlayacağız” dedi.

   Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Mehmet Topal, “İlk yarı çok iyi oynadık. Pozisyonlar da bulduk, değerlendiremedik. İkinci yarıya da iyi başladık şanssız ve kısmetsiz bir şekilde kalemize gelen ilk top gol oluyor. Ondan sonra tekrar açmaya, toparlamaya çalışıyoruz. Yeni gelen transferler var, uyum süreci var. Herkes elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor ama artık bazı şeylerin farkına varmamız gerekiyor. Bu mağlubiyetler bize yakışmıyor çünkü bu sezon bizden beklentiler çok yüksek. Çok üzgünüz. Herkesten özür dilemek isterim ama her zaman özür diler gibi şeyler söylemek güzel olmuyor. Yapacak bir şey yok. Pozisyonları değerlendirsek maç daha farklı hale gelecekti ama olmadı. Bunların sezon başı olması da hiç hoş değil ama toparlamamız gerekiyor. Bu durumu açıklamaya da çalışıyorum ama bir şey bulamıyorum. Düşündükçe kafayı yiyeceğim. Kaleye ilk gelen top gol oluyor. Bir kısmetsizliktir, nasipsizliktir gidiyor ama inşallah bu şanssızlığı kıracağız. En iyi şekilde toparlayacağız” dedi. Mehmet Topal, karşılaşmanın ardından baygınlık geçiren Göztepe oyuncusu Deniz Kadah’a da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son Güncelleme: 26.08.2018 09:10
Anahtar Kelimeler:
Mehmet TopalFenerbahçe
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