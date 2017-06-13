Menemen Belediyespor Haluk'la yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel takım oyuncularımızdanile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrıldı. Yarım sezon boyunca takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.Geçen sezonun devre arasında'ten kadroya dahil edilen Haluk, 14 lig maçında 8 gol atarak başarılı bir performans ortaya koydu. Menemen'de Haluk'un yanı sıraile de yolları ayırdı.dış transferde iseile sözleşme imzaladı.