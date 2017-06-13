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13 Haziran 2017 Salı 13:10

Menemen Belediyespor Haluk'la yollarını ayırdı

Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor golcü Haluk Türkeri ile yollarını ayırdı.

Menemen Belediyespor Haluk'la yollarını ayırdı
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Menemen Belediyespor Haluk'la yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel takım oyuncularımızdan Haluk Türkeri ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrıldı. Yarım sezon boyunca takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. 
Geçen sezonun devre arasında Aydınspor 1923'ten kadroya dahil edilen Haluk, 14 lig maçında 8 gol atarak başarılı bir performans ortaya koydu. Menemen'de Haluk'un yanı sıra Hikmet, Ertuğrul, Gökhan Ünal, İbrahim, Efe, Serhan, Oğuzhan ve Ömer ile de yolları ayırdı. Bucaspor dış transferde ise Kerem, Eren, Semih ve Alper ile sözleşme imzaladı. 


 
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