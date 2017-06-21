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21 Haziran 2017 Çarşamba 15:16

Menez Antalyaspor'da imzayı attı

 Menez Antalyaspor'da.

Menez Antalyaspor'da imzayı attı
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Menez Antalyaspor'da imzayı attı
   Menez Antalyaspor'da.Antalyaspor'un Fransa'nın Bordeaux takımından transfer ettiği Jeremy Menez, kendisini üç yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Menez'in transferiyle ilgili "Bizim için önemli bir hamleydi." dedi. Menez'in ilk transferleri olması açısından da önemli olduğunu belirten Öztürk, "Kulübümüze çok faydası olacağına inanıyoruz. Bundan sonra da performansıyla kulübümüzü çok iyi yerlere taşıyacaktır. Kendisine inanıyoruz, güveniyoruz ve beklentimiz büyük." diye konuştu. Menez: "Sol açık, favori pozisyonum" Jeremy Menez ise Antalya'da çok sıcak karşılandığını aktararak, "Burada olmak gurur verici, çok mutluyum. Ligin başlaması için sabırsızlanıyorum. Güzel bir şehirde futbol oynayacağım. Tek amacım galibiyetler almak, futbol tutkunu Antalyaspor taraftarını memnun etmek." ifadelerini kullandı. Menez, en çok hangi pozisyonda oynamayı sevdiğine ilişkin soruyu ise "Öncelikle ilk 11'de olmayı hedefliyorum. Hoca nerede görev verirse orada oynayacağım. Sol açık, benim favori pozisyonum." diye yanıtladı.
beinsports
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