Menez Antalyaspor'da imzayı attı

Menez Antalyaspor'da.Antalyaspor'un Fransa'nın Bordeaux takımından transfer ettiği Jeremy Menez, kendisini üç yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Menez'in transferiyle ilgilidedi. Menez'in ilk transferleri olması açısından da önemli olduğunu belirten Öztürk,diye konuştu. Menez:Jeremy Menez ise Antalya'da çok sıcak karşılandığını aktararak,ifadelerini kullandı. Menez, en çok hangi pozisyonda oynamayı sevdiğine ilişkin soruyu isediye yanıtladı.beinsports