Mersin Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde

KOCAELİ (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off finali dördüncü maçında deplasmanda İzmit Belediyespor'u 70-69 yenen Mersin Basketbol, seriyi 3-1 kazanarak Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne çıktı.
İzmit'teki Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği 13-13 beraberlikle tamamlandı. Müsabakanın devre arasına 34-28 önde giren Mersin Basketbol, üçüncü periyodu 49-46 üstün geçti.
Mücadelenin çekişmeli geçen son çeyreğinde üstünlüğü kaybetmeyen Mersin temsilcisi, karşılaşmayı 70-69 kazandı. Bu skorla Mersin Basketbol, seride 3-1 öne geçerek, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Maçın ardından gerçekleştirilen törende Mersin Basketbol'a kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Ligler Direktörü Samer Şenbayrak ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün verdi.
Ligde normal sezonu lider tamamlayan Kırçiçeği Bodrum Basketbol, doğrudan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselmişti.
Muhabir: Nurgül Temiz