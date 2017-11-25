Messi, 2021'e kadar Barcelona'da

ANKARA (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, kulübüyle sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Arjantinli oyuncunun sözleşmesinin 2020-21 sezonuna kadar uzatıldığı belirtilirken, alacağı ücret hakkında bilgi verilmedi.

Katalan temsilcisiyle sözleşme uzatma tarihinin gecikmesi nedeniyle son dönemde adı Manchester City ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın önde gelen diğer kulüpleriyle anılmaya başlayan 30 yaşındaki Arjantinli oyuncunun, serbest kalma bedeli 700 milyon avro olarak sözleşmeye eklendi.

Barcelona'nın altyapısına 13 yaşında katılan Messi, ilk resmi maçına 17 yaşında çıktı ve gösterdiği üstün performansla kulübün ve dünya futbolunun sembol isimleri arasına girdi. Lionel Messi, Katalan temsilcisinde 602 maçta 523 gol atarken, kaptanlığını yaptığı Arjantin Milli Takımı'nda da 61 kez fileleri havalandırdı.

Kariyerinde 5 Altın Top ve 4 Altın Ayakkabı ödülü bulunan Messi, Barcelona ile toplam 30 kupa (8 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 5 İspanya Kral Kupası, 7 İspanya Süper Kupa, 3 UEFA Süper Kupa, 3 Kulüpler Dünya Kupası) kaldırdı.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu