Messi Barcelona'yı Alaves deplasmanında sırtladı

MADRİD (AA) - La Liga'nın 2. haftasında oynanan Barcelona ile Alaves karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçta Barcelona'nın golleri 55 ve 66. dakikalarda Lionel Messi'den geldi. 40. dakikada kullandığı penaltıyı kaçıran Arjantinli futbolcunun 75. dakikadaki bir şutu da direkten döndü.

Katalan takımında sakatlığı sona eren Andres Iniesta ilk 11'de sahaya çıktı. Iniesta, 88. dakikada yerini, takıma yeni transfer olan ve Barcelona formasıyla ilk resmi maçına çıkan Paulinho'ya bıraktı.

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan maç kadrosunda yer almadı.

Muhabir: Şenhan Bolelli