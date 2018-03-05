Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116946
ALTIN
161.566
DOLAR
3.8102
STERLİN
5.2724
EURO
4.6984
Trabzonspor 0- Beşiktaş 2
Trabzonspor 0- Beşiktaş 2
Avrupa'da 6 takım 100'ler kulübünde
Avrupa'da 6 takım 100'ler kulübünde
Messi rekora doymuyor
Messi rekora doymuyor
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli...
Avrupa futbolunda heyecan sürüyor
Avrupa futbolunda heyecan sürüyor

Messi rekora doymuyor

Resmi maçlarda 600 gole ulaşan Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Messi, bunu başaran 7. futbolcu oldu.

Messi rekora doymuyor

Resmi maçlarda 600 gole ulaşan Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Messi, bunu başaran 7. futbolcu oldu.

05 Mart 2018 Pazartesi 14:45
Messi rekora doymuyor

ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Resmi maçlarda 600 gole ulaşan Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, bunu başaran 7. futbolcu oldu.

Real Madrid'in Portekizli golcüsü Cristiano Ronaldo'dan sonra Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi de resmi maçlarda 600 gol barajını geçmeyi başardı. Messi, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Atletico Madrid'e attığı golle "600'ler kulübü"ne girdi.

30 yaşındaki futbolcunun, kulüp formasıyla lig ve ulusal kupalar, kıta içi turnuvalar (UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, vb.), FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra milli takım düzeyindeki turnuva ve A milli takımlar arasındaki hazırlık maçlarındaki gol sayısı 600'e çıktı.

Barcelona A Takımı formasını 16 Ekim 2004'ten bu yana giyen Messi, La Liga'da 373, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 98, İspanya Kral Kupası'nda 47, İspanya Süper Kupası'nda 13, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 5, UEFA Süper Kupası'nda da 3 gol kaydetti. Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla da 61 kez ağları sarstı.

3 Haziran 2017'deki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus filelerini 2 kez havalandırarak "600'ler kulübü"ndeki yerini alan Cristiano Ronaldo'nun ise Sporting Lizbon, Manchester United ve Real Madrid kulüplerinde 559, Portekiz Milli Takımı formasıyla da 79 olmak üzere 638 golü bulunuyor.

Cristiano Ronaldo'dan sonra adını, Josef Bican, Romario, Pele, Ferenc Puskas, Gerd Müller gibi futbol tarihinin efsaneleri arasına yazdıran Messi, kariyerindeki resmi maçlarda 600 gole ulaşan 7. oyuncu olarak kayıtlara geçti.

İlk 5'teki efsanelere yetişmek zor

2000'lerin başından beri yeşil sahalara damga vuran ve futbolun popülerliğini artırmasında büyük rol oynayan Ronaldo ve Messi'nin, tarihin en skorer 5 futbolcusuna yetişmesi pek de kolay görünmüyor. Çünkü önlerindeki en yakın isim Gerd Müller'i yakalamak için Ronaldo'nun 97, Messi'nin ise 135 gole ihtiyacı var.

Kariyerinin 16. sezonunu oynayan 33 yaşındaki Ronaldo'nun, 2017-18 sonrası 2 sezon daha benzer istatistikleri yakalaması, 14. sezonuna çıkan 30 yaşında Messi'nin de gol sayısı standardını 3 sezon daha sürdürmesi gerekiyor.

Son Güncelleme: 05.03.2018 13:08
Anahtar Kelimeler:
SporPeleLionel MessiJosef BicanFutbolCristiano Ronaldo600 Gol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor 0- Beşiktaş 2
Trabzonspor 0- Beşiktaş 2
'İkibuçukluğun' maç heyecanı
'İkibuçukluğun' maç heyecanı
Ankara futbolunun yeni yüzü yükseliyor
Ankara futbolunun yeni yüzü yükseliyor
24 haftada 14 'teknik müdahale'
24 haftada 14 'teknik müdahale'
Avrupa futbolunda heyecan sürüyor
Avrupa futbolunda heyecan sürüyor
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
Avrupa'da 6 takım 100'ler kulübünde
Avrupa'da 6 takım 100'ler kulübünde
Yeni Malatyaspor 3 teknik adamı koltuğundan etti
Yeni Malatyaspor 3 teknik adamı koltuğundan etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim