Metin Oktay kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın "Taçsız Kral" lakaplı efsane ismi Metin Oktay, vefatının 26. yılında mezarı başında anıldı.
Anma töreni okunan duaların ardından sona erdi.
Muhabir: Süha Gür
Son Güncelleme: 13.09.2017 15:24
Galatasaray'ın "Taçsız Kral" lakaplı efsane ismi Metin Oktay, vefatının 26. yılında mezarı başında anıldı.
İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın "Taçsız Kral" lakaplı efsane ismi Metin Oktay, vefatının 26. yılında mezarı başında anıldı.
Anma töreni okunan duaların ardından sona erdi.
Muhabir: Süha Gür