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Metin Oktay kabri başında anıldı
Metin Oktay kabri başında anıldı

Metin Oktay kabri başında anıldı

Galatasaray'ın "Taçsız Kral" lakaplı efsane ismi Metin Oktay, vefatının 26. yılında mezarı başında anıldı.

Metin Oktay kabri başında anıldı

Galatasaray'ın "Taçsız Kral" lakaplı efsane ismi Metin Oktay, vefatının 26. yılında mezarı başında anıldı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 13:02
Metin Oktay kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın "Taçsız Kral" lakaplı efsane ismi Metin Oktay, vefatının 26. yılında mezarı başında anıldı.

Metin Oktay'ın Koza Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, futbol takımı yardımcı antrenörü Ayhan Akman ile kaptan Selçuk İnan'ın yanı sıra Oktay'ın ailesi, sevenleri ve yakınları katıldı.

Anma töreni okunan duaların ardından sona erdi.

Muhabir: Süha Gür

Son Güncelleme: 13.09.2017 15:24
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSporMetin OktayGalatasarayFutbolAnma
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