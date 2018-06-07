Mevlüt Uysal, Şampiyon Sporcuları Ödüllendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal; Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası, Avrupa Karate Şampiyonası, Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası ile Tunus’ta düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcular ile antrenörlerini ödüllendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane binasında gerçekleşen ödül töreninde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Celalettin Deniztoker, Başkan Vekili Enver Yılmaz, Genel Sekreter Hakan Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile diğer İBB Bürokratları da yer aldı.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanan sporculardan birincileri 7, ikincileri 5, üçüncüleri 3 cumhuriyet altını ve çeşitli hediyelerle ödüllendiren Başkan Mevlüt Uysal, genç sporcuları 3 cumhuriyet altını, sporcu antrenörlerini ise saat ile ödüllendirdi.

İBB DÜNYANIN EN ÇOK LİSANSLI SPORCUSUNA SAHİP

Törende konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Spor Kulübü’nün dünyanın en çok lisanslı sporcusuna sahip ve amatör sporlara büyük destek veren çok önemli bir kulüp olduğunu belirterek, şampiyonalarda 6 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandıran sporcular ve antrenörleri ile kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

İBB Spor Kulübü’nün Türk Milli Takımlarına birçok branşta 216 sporcu kazandırdığını, Rusya’da yapılan Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda İBB’li sporcuların madalyaların üçte ikisini kazandığını ifade eden Mevlüt Uysal, bir ülkenin gelişmişliğinin sadece yatırımlarla değil, spor ve sanattaki başarılarıyla da ortaya çıkacağının altını çizdi.

BÜYÜK HEDEF OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUKLARI

Sporcularımızın Avrupa ve dünya şampiyonalarında bayrağımı göndere çektirmesinin ve İstiklal Marşı’mızı okutmasının büyük bir gurur olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Bugüne kadar İBB Spor Kulübü sporcuları Olimpiyatlarda ülkemize toplam 15 madalya kazandırmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizdeki spora ciddi katkı sunuyoruz. Son 15 yılda İstanbul’da spora 3 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Gençlerimize sporun sevdirilmesi ve sporla iç içe bir hayat yaşamaları için İBB olarak ciddi emek harcıyoruz” dedi.

“Avrupa ve dünya şampiyonlukları Olimpiyatlara yansırsa başarımız tescillenmiş olur. Sizlerden beklentimiz bu başarıların olimpiyata taşınması” diyen Uysal, bunun sadece kendilerinin değil bu sporcuları örnek gençlerin de beklentisi olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Olimpiyat şampiyonlukları için üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını dile getiren Uysal, “Sizlerden ve diğer gençlerimizden çok umutluyuz. Yaptıklarınız ve yapacaklarınız ülkemizin gelişmesi adına çok önemli” dedi.

İBB SPOR KULÜBÜ TÜRK SPORUNUN LOKOMOTİFİ

Türk sporunun lokomotifi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bugüne dek alt yapısından binlerce sporcu yetiştirdi. Bu sporculardan 216’sı milli takım seviyesine yükselerek ülkemizi başarıyla temsil etti. Sporcular İBB Spor Kulübü’ne toplam 1420 madalya kazandırdı.

İBB’li sporcular bugüne kadar Olimpiyatlar ’da ülkemize 4 altın, 5 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandırdı. 2016 Rio olimpiyatlarında ülkemiz 8 madalya kazandı. 5'ini kulüp sporcuları aldı.