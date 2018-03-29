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Miami Açık'ta ilk finalist Stephens

Sezonun prestijli tenis turnuvalarından Miami Açık'ta eski dünya 1 numarası Victoria Azarenka'yı 2-1 yenen Sloane Stephens, tek kadınlarda finale yükseldi.

Miami Açık'ta ilk finalist Stephens

Sezonun prestijli tenis turnuvalarından Miami Açık'ta eski dünya 1 numarası Victoria Azarenka'yı 2-1 yenen Sloane Stephens, tek kadınlarda finale yükseldi.

29 Mart 2018 Perşembe 23:42
Miami Açık'ta ilk finalist Stephens

ANKARA (AA) - Sezonun prestijli tenis turnuvalarından Miami Açık'ta eski dünya 1 numarası Victoria Azarenka'yı 2-1 yenen Sloane Stephens, tek kadınlarda finale yükseldi.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar yarı final mücadelesinde, 2012 sezonunda zirveye çıkan Belaruslu tenisçi Victoria Azarenka ile ABD'li Sloane Stephens karşı karşıya geldi.

Geçen yıl ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşan 25 yaşındaki Stephens, rakibini 3-6, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Stephens bu turda, ABD'li Danielle Collins ile geçen yılın Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko arasındaki yarı final maçının galibiyle karşılaşacak.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

Son Güncelleme: 30.03.2018 04:38
Anahtar Kelimeler:
Victoria AzarenkaTek KadınlarSporSloane StephensMiami Açık
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