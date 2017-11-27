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Milan'da Montella dönemi sona erdi

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan, teknik direktör Montella ile yollarını ayırdı.

Milan'da Montella dönemi sona erdi

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan, teknik direktör Montella ile yollarını ayırdı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 14:46
Milan'da Montella dönemi sona erdi

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı kulübün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Montella'nın işine son verildiği belirtilerek, takımın bundan sonraki dönemde PAF takımını çalıştıran Gennaro Gattuso'ya emanet edildiği bildirildi.

Sezona milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da aralarında bulunduğu pek çok yıldız ismin transferi ve şampiyonluk umutlarıyla giren Milan, ligde 14 hafta sonunda topladığı 20 puanla 7. sırada bulunuyor.

Milan, ligde son olarak sahasında Torino ile yaptığı mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Montella, Haziran 2016'da Milan'ın başına geçmişti.

Muhabir: Barış Seçkin

Son Güncelleme: 27.11.2017 12:12
Anahtar Kelimeler:
Vincenzo MontellaSporMilanİtalya Serie Aİtalya Birinci Futbol LigiFutbol
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