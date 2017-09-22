Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104123
ALTIN
145.423
DOLAR
3.4880
STERLİN
4.7207
EURO
4.1730
UEFA'dan Türk hakemlere görev
UEFA'dan Türk hakemlere görev
Fenerbahçe Doğuş Zadar Turnuvası'nda ilk maçına çıkıyor
Fenerbahçe Doğuş Zadar Turnuvası'nda ilk...
Beşiktaş Fenerbahçe'nin konuğu oluyor
Beşiktaş Fenerbahçe'nin konuğu oluyor
Dünya Ralli Şampiyonası yeniden Türkiye'de
Dünya Ralli Şampiyonası yeniden Türkiye'de
'Alex'i statta görüntüleyemedik'
'Alex'i statta görüntüleyemedik'

Milli Atlet Aslı Çakır, ömür boyu pistlerden atıldı

Aslı Çakır, kazandığı her zaferde milli gururumuz olmuştu. Ancak her zafer dopingli çıkınca CAS, Aslı Çakır'a acımadı. Ömür boyu pist yasağı getirildi.

Milli Atlet Aslı Çakır, ömür boyu pistlerden atıldı

Aslı Çakır, kazandığı her zaferde milli gururumuz olmuştu. Ancak her zafer dopingli çıkınca CAS, Aslı Çakır'a acımadı. Ömür boyu pist yasağı getirildi.

22 Eylül 2017 Cuma 18:41
Milli Atlet Aslı Çakır, ömür boyu pistlerden atıldı

Milli Atlet Aslı Çakır, ömür boyu pistlerden atıldı

Türk atletlerinin dopingle başı dertte. Milli atlet Aslı Çakır, doping nedeniyle, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından ömür boyu pistlerden uzaklaştırıldı.

2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak tarih yazan Aslı, 3. kez dopingden ceza alarak, bu kez, Türk atletizm tarihinde adı dopingle en çok anılan sporcu olarak tarihe geçti.
Londra Olimpiyatları'nın ardından biyolojik pasaportundaki anormal veriler nedeniyle, (ilki 2004 Dünya Şampiyonası'nda olmak üzere) ikinci kez doping yapmaktan 8 yıl pistlerden men edilen, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) verdiği özel bilgiler dolayısıyla cezası 4 yıla indirilen ve bu sayede şubat ayında pistlere dönen milli atlet, bu kez ömür boyu men cezasından kaçamadı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu Aslı'nın başından bu yana gelen sürecinin bir sonucudur. Dopinge bulaşana asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin." dedi.
Aslı, ilk olarak 2004 Dünya Gençler Şampiyonası'nda doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl müsabakalardan men edildi. Cezasını tamamlayan milli atlet, 2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar 1500 metrede altın madalya kazanarak tarihe geçti.
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), 2013'ün mart ayında, Aslı'nın biyolojik pasaportundaki verilerde sapmalar bulunduğunu TAF'a bildirerek, gerekli cezanın uygulanmasını istedi.

TAF, milli atletin doping kurallarına aykırı hareket etmediğine ve bu nedenle ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Bunun üzerine IAAF, CAS'a başvurdu ve CAS Aslı'yı, ikinci kez doping yapmaktan 8 yıl müsabakalardan men etti.
Daha sonra IAAF'ta patlak veren dopingde yolsuzluk ve rüşvet skandalları, Aslı'ya yaradı. CAS, soruşturma sürecinde kendilerine faydalı bilgiler verdiği gerekçesiyle Aslı'nın cezasını, 4 yıla indirdi.Aslı, geçen yıl Avrupa Atletizm Şampiyonası ve 2016 Rio Olimpiyatları'na katılabilmek için ek indirim talep etse de, bu talebi reddedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FIFA yılın en iyileri ödülünde finale kalanlar belli oldu
FIFA yılın en iyileri ödülünde finale kalanlar belli oldu
UEFA'dan Türk hakemlere görev
UEFA'dan Türk hakemlere görev
Fenerbahçe Doğuş Zadar Turnuvası'nda ilk maçına çıkıyor
Fenerbahçe Doğuş Zadar Turnuvası'nda ilk maçına çıkıyor
Beşiktaş Fenerbahçe'nin konuğu oluyor
Beşiktaş Fenerbahçe'nin konuğu oluyor
Dünya Ralli Şampiyonası yeniden Türkiye'de
Dünya Ralli Şampiyonası yeniden Türkiye'de
'Alex'i statta görüntüleyemedik'
'Alex'i statta görüntüleyemedik'
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur'da elenen takımlar belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur'da elenen takımlar belli oldu
Süper Lig 6. hafta maç programı belli oldu
Süper Lig 6. hafta maç programı belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim