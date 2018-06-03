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Milli boksörler İspanya'dan madalyalarla dönmeyi hedefliyor

İspanya'daki 18. Akdeniz Oyunları'na katılacak Erkek Milli Boks Takımı, oyunlarda en az 4 madalya almayı hedefliyor.

Milli boksörler İspanya'dan madalyalarla dönmeyi hedefliyor

İspanya'daki 18. Akdeniz Oyunları'na katılacak Erkek Milli Boks Takımı, oyunlarda en az 4 madalya almayı hedefliyor.

03 Haziran 2018 Pazar 22:21
Milli boksörler İspanya'dan madalyalarla dönmeyi hedefliyor

ORDU (AA) - İspanya'nın Tarragona kentinde 22 Haziran-1 Temmuz'da yapılacak 18. Akdeniz Oyunları'na katılacak Erkek Milli Boks Takımı'nın Ordu kampı sürüyor.

Durugöl Mahallesi'ndeki Güreş Eğitim Kamp Merkezi'nde hazırlıklarına devam eden Erkek Milli Boks Takımı'nda 15 sporcu yer alıyor.

Antrenör Mustafa Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu kampının çok iyi geçtiğini söyledi.

Ordu'nun havasının sporculara çok iyi geldiğini ifade eden Kalkan, "Bizim için her şey çok güzel geçiyor. Takımda moraller üst düzeyde. Günde çift antrenman yaparak Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyoruz." dedi.

Kalkan, İspanya'da yapılacak 18. Akdeniz Oyunları'nda en az dört madalya hedeflediklerini belirterek, "Çok formda sporcularımız var. İnşallah bu sporcularımızla İspanya'ya gidip madalyaları alarak geri döneceğiz. Kesinlikle eli boş dönmeyeceğiz." diye konuştu.

Akdeniz Oyunları'ndan sonra 2019 yılında takımı Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına hazırlayacaklarını kaydeden Kalkan, bu turnuvalarda da hedeflerinin madalya olacağını vurguladı.

Kalkan, ondan sonra da 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu anımsatarak, "İnşallah önümüzdeki süreci en iyi şekilde geçirip boksta ülkemizi zirveye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Milli takım kampında yer alan bazı sporculara çok güvendiklerini dile getiren Kalkan, bu sporcuların performanslarının yüksek olmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Hayati Akçay

Son Güncelleme: 03.06.2018 20:09
Anahtar Kelimeler:
Spor
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