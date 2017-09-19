Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106521
ALTIN
146.824
DOLAR
3.4916
STERLİN
4.7066
EURO
4.1784
Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne aday
Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne...
Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı
Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı
Alex belgeselinin galası yapıldı
Alex belgeselinin galası yapıldı
Milli futbolcular Avrupa'nın dört bir yanında
Milli futbolcular Avrupa'nın dört bir...
Beşiktaş, Güneş'le en iyi başlangıcı yaptı
Beşiktaş, Güneş'le en iyi başlangıcı...

Milli futbolcular Avrupa'nın dört bir yanında

Türkiye Milli Takımı formasını giymiş birçok futbolcu, 2017-2018 sezonunda Avrupa'nın önde gelen liglerinde görev yapıyor.

Milli futbolcular Avrupa'nın dört bir yanında

Türkiye Milli Takımı formasını giymiş birçok futbolcu, 2017-2018 sezonunda Avrupa'nın önde gelen liglerinde görev yapıyor.

19 Eylül 2017 Salı 13:31
Milli futbolcular Avrupa'nın dört bir yanında

İSTANBUL - MUTLU DEMİRTAŞTAN - ERBİL BAŞAY

Süper Lig'de yabancı sınırlamasının daha esnek hale getirilmesinin de etkisiyle son yıllarda yurt dışında görev yapan milli futbolcuların sayısında artış yaşandı.

Arda Turan, Emre Çolak, Emre Mor, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Gökdeniz Karadeniz, Ömer Toprak ve Nuri Şahin başta olmak üzere Avrupa'da top koşturan birçok milli futbolcunun yanı sıra sezon öncesi Cengiz Ünder, Semih Kaya, Cenk Gönen, Salih Uçan gibi isimler de Türkiye'den ayrılarak kariyerlerini yurt dışında sürdürme kararı aldı.

İki milli futbolcu İtalya'nın yolunu tuttu

Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder, sezon öncesi İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) yolunu tutan milli futbolcular oldu.

Bayer Leverkusen'den Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu ve Medipol Başakşehir'den Roma'ya geçiş yapan Cengiz Ünder, bu sezon Serie A'da forma giyen milli futbolcular olarak göze çarpıyor.

Hakan Çalhanoğlu, 6 maça çıktığı Milan'da bir gol, 4 asistle takımına önemli katkı sağladı. Cengiz Ünder ise Roma ile 2 maça çıktı.

Kariyerinde iki sezon Roma'da forma giyen Salih Uçan ise sezon öncesinde bu kez İsviçre'nin yolunu tutarak Sion'a imza attı. Salih, bu sezon Sion formasıyla 2 maçta oynadı.

Çekya'da Semih Kaya ve Halil Altıntop

Sezon öncesi iki milli futbolcu Çekya'ya transfer oldu.

Galatasaray'dan ayrılarak Sparta Prag'a giden Semih, bu sezon yeni takımında 2 kez sahaya çıktı. Yıllarca Almanya'da top koşturan Halil Altıntop ise Slavia Prag ile anlaştı. Halil, şu ana kadar Slavia Prag'da 5 maçta bir gol kaydetti.

Öte yandan Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorisinde görev alan Bilal Başacıkoğlu ise Hollanda'da Feyenoord'un formasını terletiyor.

Premier Lig'deki Türk asıllı futbolcular

İngiltere Premier Lig'de Türk asıllı Alman milli futbolcular Mesut Özil ve Emre Can, takımlarının önemli kozları olarak ön plana çıkıyor.

Bu sezon Liverpool'da 7 maça çıkan Emre Can, ikişer gol ve asistlik performans ortaya koydu. Almanya Milli Takımı'nın yıldızı Mesut Özil ise Arsenal'da 4 maça çıktı.

Son Güncelleme: 19.09.2017 15:38
Anahtar Kelimeler:
Yunus MallıSporÖmer ToprakNuri ŞahinHakan ÇalhanoğluFutbolEnes ÜnalEmre MorEmre ÇolakÇağlar SöyüncüArda Turan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne aday
Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne aday
Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı
Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı
Alex belgeselinin galası yapıldı
Alex belgeselinin galası yapıldı
Beşiktaş, Güneş'le en iyi başlangıcı yaptı
Beşiktaş, Güneş'le en iyi başlangıcı yaptı
At sevgisi hayatını değiştirdi
At sevgisi hayatını değiştirdi
Antalyaspor Çalımbay ile yollarını ayırdı
Antalyaspor Çalımbay ile yollarını ayırdı
Filede "2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası" sahibini buluyor
Filede "2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası" sahibini buluyor
Arda Turan iyileşti ama kadroya giremedi
Arda Turan iyileşti ama kadroya giremedi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim