Milli güreşçi Rıza Kayaalp: Tokyo'da bu işi zirvede bırakmak istiyorum

ANKARA (AA) - Grekoromen stil güreşte 3 dünya, 7 Avrupa ve 2 olimpiyat madalyası bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya alıp, güreşi zirvede bırakmak istediğini söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda zirveyi rakiplerine bırakmayarak, yine birincilik kürsüsünde yer alan Rıza, Türk Hava Kurumu'nun (THK) Ankara'daki müzesinde atlama kulesine çıktı ve sergilenen bir uçağa binerek, pilot koltuğuna oturdu.

Milli güreşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalarına meraklı olduğunu, uygun görülmesi durumunda da eğitimini alarak, pilotluk yapmak isteyebileceğini dile getirdi.

Sporcu olarak sadece güreşten değil farklı branşlardan da zevk aldığını ve yapmak istediğini belirten Rıza, "Uçak kullanmayı, paraşütle atlamayı öğrenmek isterim. İnsanın hayalleriyle yaşaması güzel. Hayal ettik ve bu kadar şeyi başardık. İlerleyen zamanlarda umarım bu hayallerimiz de gerçekleşir." dedi.

"Uçaksız da uçar gelirim"

Sergilenen uçaklardan birinin pilot kabinine oturan Rıza, "Kaptanınız konuşuyor, herkese iyi günler. 2020 Tokyo Olimpiyatları için birazdan kalkış gerçekleştireceğiz. İyi uçuşlar diliyorum. İnşallah rahat edersiniz. Yolculuğumuz boyunca bir kaç yerde türbülans olabilir korkmayınız. Pilot eğitimi alırsam, 2020 yılında altın madalyayı uçakla ben getireceğim. Altın madalyayı alırsam zaten uçaksız da uçar gelirim." şeklinde espriler yaptı.