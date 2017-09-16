Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107742
ALTIN
145.991
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6708
EURO
4.1064
Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-2 mağlup etti
Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-2...
Singapur'da ilk cep Vettel'in
Singapur'da ilk cep Vettel'in
Fenerbahçeli Janssen: Maç kazanmaya başlamamız lazım
Fenerbahçeli Janssen: Maç kazanmaya başlamamız...
Model uçaklar başkentte havalandı
Model uçaklar başkentte havalandı
Ibrahimovic'ten mesaj var
Ibrahimovic'ten mesaj var

Milli motosikletçi Sofuoğlu ilk sıradan başlayacak

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Portekiz'in ev sahipliği yapacağı sezonun dokuzuncu yarışının sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi oldu.

Milli motosikletçi Sofuoğlu ilk sıradan başlayacak

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Portekiz'in ev sahipliği yapacağı sezonun dokuzuncu yarışının sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi oldu.

16 Eylül 2017 Cumartesi 20:28
Milli motosikletçi Sofuoğlu ilk sıradan başlayacak

ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Portekiz'in ev sahipliği yapacağı sezonun dokuzuncu yarışına ilk sıradan başlayacak.

Portekiz'in Portimao bölgesindeki 4 bin 592 metrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları sona erdi.

Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 yarışında mücadele edememesine rağmen üst üste 4 etaptan zaferle ayrılarak şampiyonluk mücadelesinde yeniden iddialı konuma gelen Kawasaki Puccetti takımından milli pilot Kenan Sofuoğlu, 1.45.541'lik derecesiyle yarınki yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde etti.

GRT Yamaha adına yarışan pilotlar klasmanı lideri Fransız pilot Lucas Mahias, 1.45.576'lık zamanlamasıyla sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı.

MV Agusta Reparto Corse ekibinin ABD'li pilotu Patrick Jacobsen ise 1.45.591'lik süresiyle üçüncü sıranın sahibi oldu.

Yarın TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek sezonun dokuzuncu yarışına ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar şöyle:

1. Kenan Sofuoğlu (Kawasaki Puccetti): 1.45.541

2. Lucas Mahias (GRT Yamaha): 1.45.576

3. Patrick Jacobsen (MV Agusta Reparto Corse): 1.45.591

4. Sheridan Morais (Kallio): 1.45.688

5. Jules Cluzel (CIA Landlord Insurance Honda): 1.45.906

6. Niki Tuuli (Kallio): 1.45.970

7. Federico Caricasulo (GRT Yamaha): 1.46.365

8. Luke Stapleford (Profile): 1.46.638

9. Gino Rea (Kawasaki Go Eleven): 1.46.731

10. Christian Gamarino (BARDAHL EVAN BROS. Honda): 1.46.867

Muhabir: Doga Kirmizioglu

Anahtar Kelimeler:
Dünya Supersport ŞampiyonasıKenan SofuoğluSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-2 mağlup etti
Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-2 mağlup etti
Singapur'da ilk cep Vettel'in
Singapur'da ilk cep Vettel'in
Maratoncuların arasına beton mikseri daldı
Maratoncuların arasına beton mikseri daldı
Fenerbahçeli Janssen: Maç kazanmaya başlamamız lazım
Fenerbahçeli Janssen: Maç kazanmaya başlamamız lazım
Model uçaklar başkentte havalandı
Model uçaklar başkentte havalandı
Ibrahimovic'ten mesaj var
Ibrahimovic'ten mesaj var
Sırp oyun kurucu Ana Dabovic Fenerbahçe'de
Sırp oyun kurucu Ana Dabovic Fenerbahçe'de
Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor
Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim