Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109918
ALTIN
146.374
DOLAR
3.4402
STERLİN
4.4526
EURO
4.1383
Luis Neto, Fenerbahçe için İstanbul'da
Luis Neto, Fenerbahçe için İstanbul'da
A Milli Futbol Takımı, Lucescu yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
A Milli Futbol Takımı, Lucescu...
Fenerbahçe Neto'yu açıkladı
Fenerbahçe Neto'yu açıkladı
Barcelona, Dembele'yi tanıttı
Barcelona, Dembele'yi tanıttı
Dortmund Yarmolenko'yu transfer etti
Dortmund Yarmolenko'yu transfer etti

Milli okçuların hedefi altın madalya

Türkiye'yi 2016 Rio Olimpiyatları'nda temsil etme başarısı gösteren milli okçular Yasemin Ecem Anagöz ile Mete Gazoz, ekim ayında hem gençler hem de büyüklerde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Milli okçuların hedefi altın madalya

Türkiye'yi 2016 Rio Olimpiyatları'nda temsil etme başarısı gösteren milli okçular Yasemin Ecem Anagöz ile Mete Gazoz, ekim ayında hem gençler hem de büyüklerde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

29 Ağustos 2017 Salı 14:10
Milli okçuların hedefi altın madalya

ORDU (AA) - Türkiye'yi 2016 Rio Olimpiyatları'nda temsil etme başarısı gösteren milli okçular Yasemin Ecem Anagöz ile Mete Gazoz, ekim ayında hem gençler hem de büyüklerde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla ayrılmayı hedefliyor.

Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Perşembe Yaylası'nda düzenlenen okçuluk müsabakaları için Ordu'ya gelen Yasemin Ecem Anagöz ile Mete Gazoz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dört Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve Türkiye şampiyonlukları gibi önemli dereceleri olduğunu dile getiren 19 yaşındaki Yasemin Ecem Anagöz, Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirtti.

Milli sporcu, ekim ayında hem gençler hem de büyüklerde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda yer alacağına dikkati çekerek, "Gençler Dünya Şampiyonası Arjantin'de, Büyükler Dünya Şampiyonası ise Meksika'da olacak. Hem gençler hem de büyükler kategorisinde yarışıyorum. Şampiyonalar öncesi Antalya'daki tesislerde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Artık son kamplarımızı yapıyoruz. Büyük heyecanla şampiyonaların gününü bekliyoruz." dedi.

Her sporcu gibi kendisinin de hedefleri olduğuna değinen Yasemin Ecem Anagöz, "Önümüzde çok önemli iki Dünya Şampiyonası var. Bu şampiyonalarda madalya almayı çok istiyorum. İnşallah bunu başaracağıma da inanıyorum." diye konuştu.

Mete Gazoz: İnşallah 2020'de altın madalyayı Türkiye'ye getireceğim

Milli okçu Mete Gazoz ise Türkiye'yi şu ana kadar Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda temsil etme başarısı gösterdiğini belirterek, "Bireyselde Avrupa ikinciliği, gençler kategorisinde dünya ikinciliğim var. Aynı zamanda yıldızlarda dünya ikinciliğim var. En önemlisi, ülkemi 2016 Rio Olimpiyatları'nda temsil etme başarısı gösterdim." diye konuştu.

Ekim ayında yapılacak dünya şampiyonalarına değinen 18 yaşındaki sporcu, "İki Dünya Şampiyonası peş peşe ve bu organizasyonlarda kürsüde yer almak istiyorum. En büyük hayalim, bu şampiyonalarda İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı göndere çektirmek." ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları hedefine de değinerek, şunları kaydetti:

"Buradaki hedefim net. İnşallah 2020'de altın madalyayı Türkiye'ye getireceğim. Zaten 2016 Rio Olimpiyatları biter bitmez 2020'nin çalışmaları başladı. Önünüzde 4 yıllık bir çalışma süreniz oluyor ama bu süre de çok çabuk geçiyor. Onun için bu süreyi çok planlı ve programlı şekilde geçirmek istiyorum. Günde ortalama 6 saat atış yaparak çalışıyoruz. Üç günde bir mola veriyoruz. İnşallah 2020'ye kadar eksiklerimizi giderip Tokyo'dan güzel bir dereceyle ülkeme dönmek istiyorum."

Muhabir: Hayati Akçay

Anahtar Kelimeler:
Altın MadalyaDünya ŞampiyonasıMete GazozMilli OkçularSporYasemin Ecem Anagöz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
Potada SSCB'nin rekoru hala kırılamadı
Potada SSCB'nin rekoru hala kırılamadı
Luis Neto, Fenerbahçe için İstanbul'da
Luis Neto, Fenerbahçe için İstanbul'da
A Milli Futbol Takımı, Lucescu yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
A Milli Futbol Takımı, Lucescu yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe Neto'yu açıkladı
Fenerbahçe Neto'yu açıkladı
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Buruk: Yabancı hakemleri de denemeliyiz
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Buruk: Yabancı hakemleri de denemeliyiz
Barcelona, Dembele'yi tanıttı
Barcelona, Dembele'yi tanıttı
Dortmund Yarmolenko'yu transfer etti
Dortmund Yarmolenko'yu transfer etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim