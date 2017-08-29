Milli okçuların hedefi altın madalya

ORDU (AA) - Türkiye'yi 2016 Rio Olimpiyatları'nda temsil etme başarısı gösteren milli okçular Yasemin Ecem Anagöz ile Mete Gazoz, ekim ayında hem gençler hem de büyüklerde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla ayrılmayı hedefliyor.

Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Perşembe Yaylası'nda düzenlenen okçuluk müsabakaları için Ordu'ya gelen Yasemin Ecem Anagöz ile Mete Gazoz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dört Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve Türkiye şampiyonlukları gibi önemli dereceleri olduğunu dile getiren 19 yaşındaki Yasemin Ecem Anagöz, Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirtti.

Milli sporcu, ekim ayında hem gençler hem de büyüklerde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda yer alacağına dikkati çekerek, "Gençler Dünya Şampiyonası Arjantin'de, Büyükler Dünya Şampiyonası ise Meksika'da olacak. Hem gençler hem de büyükler kategorisinde yarışıyorum. Şampiyonalar öncesi Antalya'daki tesislerde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Artık son kamplarımızı yapıyoruz. Büyük heyecanla şampiyonaların gününü bekliyoruz." dedi.

Her sporcu gibi kendisinin de hedefleri olduğuna değinen Yasemin Ecem Anagöz, "Önümüzde çok önemli iki Dünya Şampiyonası var. Bu şampiyonalarda madalya almayı çok istiyorum. İnşallah bunu başaracağıma da inanıyorum." diye konuştu. Mete Gazoz: İnşallah 2020'de altın madalyayı Türkiye'ye getireceğim

Milli okçu Mete Gazoz ise Türkiye'yi şu ana kadar Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda temsil etme başarısı gösterdiğini belirterek, "Bireyselde Avrupa ikinciliği, gençler kategorisinde dünya ikinciliğim var. Aynı zamanda yıldızlarda dünya ikinciliğim var. En önemlisi, ülkemi 2016 Rio Olimpiyatları'nda temsil etme başarısı gösterdim." diye konuştu.

Ekim ayında yapılacak dünya şampiyonalarına değinen 18 yaşındaki sporcu, "İki Dünya Şampiyonası peş peşe ve bu organizasyonlarda kürsüde yer almak istiyorum. En büyük hayalim, bu şampiyonalarda İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı göndere çektirmek." ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları hedefine de değinerek, şunları kaydetti:

"Buradaki hedefim net. İnşallah 2020'de altın madalyayı Türkiye'ye getireceğim. Zaten 2016 Rio Olimpiyatları biter bitmez 2020'nin çalışmaları başladı. Önünüzde 4 yıllık bir çalışma süreniz oluyor ama bu süre de çok çabuk geçiyor. Onun için bu süreyi çok planlı ve programlı şekilde geçirmek istiyorum. Günde ortalama 6 saat atış yaparak çalışıyoruz. Üç günde bir mola veriyoruz. İnşallah 2020'ye kadar eksiklerimizi giderip Tokyo'dan güzel bir dereceyle ülkeme dönmek istiyorum."

Muhabir: Hayati Akçay