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Milli sporcu Erken'den yeni dünya rekoru

Milli serbest dalış sporcusu Birgül Erken "Tek Nefesle Sualtında Bisikletle 60 metre Geniuses Dünya Rekoru"nu 2.24.96'lık dereceyle geçerek yeni rekorun sahibi oldu.

Milli sporcu Erken'den yeni dünya rekoru

Milli serbest dalış sporcusu Birgül Erken "Tek Nefesle Sualtında Bisikletle 60 metre Geniuses Dünya Rekoru"nu 2.24.96'lık dereceyle geçerek yeni rekorun sahibi oldu.

20 Mart 2018 Salı 15:04
Milli sporcu Erken'den yeni dünya rekoru

ÇANAKKALE (AA) - Milli serbest dalış sporcusu Birgül Erken, "Tek Nefesle Sualtında Bisikletle 60 metre Geniuses Dünya Rekoru"nu 2.24.96'lık dereceyle geçerek yeni rekorun sahibi oldu.

Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'na gelen Erken, yaklaşık 2 saat süreyle nefes antrenmanı yaptı.

Son hazırlıklarını tamamlayan Birgül Erken, suya indirilen bisiklete binerek rekor denemesine başladı.

Erken, 60 metrelik parkuru 2.24.96'lık dereceyle tamamlayarak dünya rekorunu kırmayı başardı.

Emekli Su Altı Taarruz (SAT) komandosu, judo, sualtı, paraşüt, jimnastik, halter ve yüzme şampiyonu ayrıca etkinlik hakemi Namık Ekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli sporcu Birgül Erken'in Türk sporunu dünyaya tanıtmasından çok memnun olduğunu söyledi.

Birgül Erken ise rekorunu Çanakkale şehitlerine ve vatan uğrunda hayatlarını veren tüm şehitlere ithaf ettiğini anlattı.

Bu rekorun kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Erken, şöyle konuştu:

"Bu vatan için canlarını veren nice şehitlerimiz var. Çanakkale Destanı bu topraklarda yazıldı. Bu dünya rekorunu bu özel güne denk getirmeyi özellikle istemiştim. Çünkü ben Çanakkale'de doğup büyümüş, bu ruhu solumuş bir insanım. Bu rekorumu tüm şehitlerimize ithaf ettim. Bu rekorun şu anda vatan savunmasında olan Mehmetçiklerimize bir moral olmasını istiyorum. Çünkü zor günlerden geçiyoruz. Suyun altında bu rekoru kırmak istediğim anlarda hep bu düşünceler içerisindeydim. Değişik duygular. Beni çok heyecanlandırdı. Aynı zamanda bu topraklarda yaşamış olmak beni gururlandırıyor."

Muhabir: Burak Akay

Son Güncelleme: 20.03.2018 13:32
Anahtar Kelimeler:
SporMilli Serbest Dalış SporcusuGeniuses Dünya RekoruBirgül Erke
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