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Milli sporcular bronz madalya maçına çıkacak

Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde erkekler serbest stilde 3 Türk sporcu, bronz madalya mücadelesi verecek.

Milli sporcular bronz madalya maçına çıkacak

Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde erkekler serbest stilde 3 Türk sporcu, bronz madalya mücadelesi verecek.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 17:07
Milli sporcular bronz madalya maçına çıkacak

ANKARA (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonun altıncı ve son gününde erkekler serbest stil 65, 70, 74 ve 97 kilolarda elemeler yapıldı. Milli güreşçiler Soner Demirtaş, Yakup Gör ve Mustafa Kaya, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Türkiye'yi 74 kiloda temsil eden Soner Demirtaş, ilk maçında Moldovalı Evgheni Nedealco'yu 12-2, çeyrek finalde de İspanyol Taimuraz Friev Naskidaeva'yı 10-0 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Rus Khetik Tsabolov'a mağlup olan Soner, altın madalya maçı yapma şansını değerlendiremedi.

70 kiloda mücadele eden Yakup Gör, İsrailli Mark Popov'u 11-0 sayı tuşuyla, Ukraynalı Semen Radulov'u da 7-2'lik skorla geçerek çeyrek finale kaldı. Bu turda Rus Magomedkhabib Kadimagomedov'u 6-5 mağlup eden milli güreşçi, yarı finalde İtalyan Frank Chamizo Marquez'e boyun eğdi.

65 kiloda mindere çıkan Mustafa Kaya ise ilk iki maçından galip ayrılmasına karşın çeyrek finalde Gürcü rakibi Zurabi Iakobishvili engelini geçemedi. Mustafa, Gürcistanlı güreşçinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde etti.

Milli güreşçi, repesaj müsabakasında Hintli rakibi Bajrang Bajrang'ı 8-3 yenerek, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Soner Demirtaş, Yakup Gör ve Mustafa Kaya, akşam seansında bronz madalya için mindere gelecek.

Mustafa Kaya, Rus Alan Gogaev'le, Soner Demirtaş, Azerbaycanlı Jabrayil Hasanov'la, Yakup Gör de Kazakistanlı Akzhurek Tanatarov ile karşılaşacak.

97 kiloda güreşen son Avrupa şampiyonu Rıza Yıldırım ise madalya şansını kaybetti.

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar

Son Güncelleme: 26.08.2017 17:20
Anahtar Kelimeler:
Yakup GörSporSoner DemirtaşParisMustafa KayaDünya Güreş Şampiyonası
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