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Milli Takım kadrosu belli oldu 

Milli Takım aday kadrosu açıklandı.

Milli Takım kadrosu belli oldu 

Milli Takım aday kadrosu açıklandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 08:10
Milli Takım kadrosu belli oldu 

Milli Takım kadrosu belli oldu 

   Milli Takım aday kadrosu açıklandı.A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde 7 Eylül'de Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 28 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİ: 

Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat

DEFANS: 

Gökhan Gönül, Mehmet Zeki Çelik, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

ORTA SAHA: 

Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Serdar Gürler, Abdülkadir Ömür, Emre Akbaba, Oğuzhan Özyakup, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı

FORVET: 

Cenk Tosun, Enes Ünal

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Anahtar Kelimeler:
Milli Takım
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