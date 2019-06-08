Milli Takım Konya'da tarih yazdı | Türkiye 2 - Fransa 0

Fransa Konya'da dağıldı | Türkiye 2 - Fransa 0

Türk Milli Futbol Takımı, Konya'da adeta tarih yazdı. Futbol tarihinde ilk kez Fransa'yı yenen A Milli ekibimiz, ilk kez kendi sahasında Dünya Şampiyonu bir takımı 2-0 yenerek evine gönderdi.



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü karşılaşması Konya'da A Milli Futbol Takımı'mız ile Fransa arasında başladı. Gruptaki ilk iki maçında Arnavutluk ve Moldova'yı mağlup ederek 6 puan toplayan Ay-yıldızlı ekibimiz son dünya şampiyonunu da devirip tarih yazmak istiyor. Grubun favorisi Fransa, oynadığı iki maçta Moldova ve İzlanda'yı devirdi. Tarihimizde hiç yenemediğimiz Fransa'yı Konya'da ilk yarıda devirdik

Dünya Şampiyonu Fransa'yı, A Millilerimiz yere serdi. Seyircinin müthiş desteği ile Şenol Güneş'in aslanları Fransa Milli Takımı'nı 2-0 yenerek İzlanda biletini aldı.



Ve ilk gol 30. dakikada geldi. Türkiye 1, Fransa 0

Dakika 38; Fransa milli takımı ilk yarının son 5 dakikasında dağıldı. Cengiz Üzer Konya'da Türkiye'nin 2'nci golünü Fransa'nın ağlarına yolladı. Konyalı futbolseverler ve 38 ülkenin izlediği maçta Türk milli takımı, geçtiğimiz yılın Dünya Şampiyonu'na zor anlar yaşatıyor.

Dakika 43. Türkiye'nin kazandığı korner atışında Cengiz'in gönderdiği şutu Melih kaleye gönderemedi.

İLK YARI TÜRKİYE'NİN 2-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ

Dakika 79 İrfan oyundan çıkarken, yerine Ozan Tufan girdi. Fransa Milli Takımı maçın son 10 dakikasında bütan hatları ile A Milli Takım sahasına yükleniyor.



MAÇIN KÜNYESİ

TÜRKİYE - FRANSA

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadı

SAAT: 21.45

YAYIN: TRT 1

HAKEM: Damir Skomina

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz



YEDEKLER: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Deniz Türüç, Güven Yalçın



TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FRANSA: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Lucas Digne; Blaise Matuidi, Moussa Sissoko, Paul Pogba; Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Olivier Giroud

YEDEKLER: Alphonse Areola, Mike Maignan, Ferland Mendy, Kurt Zouma, Leo Dubois, Clement Lenglet, Thomas Lemar, Kingsley Coman, Florian Thauvin, Tanguy Ndombele, Wissam Ben Yedder

TEKNİK DİREKTÖR: Didier Deschamps