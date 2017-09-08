Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108452
ALTIN
147.854
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5039
EURO
4.1028
Galatasaray yeni transferlerini tanıttı
Son Dakika
Galatasaray yeni transferlerini tanıttı
Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin’e Ziyaret
Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin’e...
Mesut Bakkal: 14 yabancı transferinde 2 iyiyi herkes bulur
Mesut Bakkal: 14 yabancı transferinde...
Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi
Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi
Yusuf Erdoğan Bursaspor'da
Yusuf Erdoğan Bursaspor'da

Milli tenisçiler kupaya ilerliyor

Tek kadınlarda Çağla Büyükakçay, tek erkeklerde ise Marsel İlhan katıldıkları turnuvalarda yarı finale çıktı.

Milli tenisçiler kupaya ilerliyor

Tek kadınlarda Çağla Büyükakçay, tek erkeklerde ise Marsel İlhan katıldıkları turnuvalarda yarı finale çıktı.

08 Eylül 2017 Cuma 23:04
Milli tenisçiler kupaya ilerliyor

ANKARA (AA) - Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen turnuvalarda mücadele eden milli tenisçilerden tek kadınlarda Çağla Büyükakçay ve tek erkeklerde Marsel İlhan yarı finale yükseldi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki 25 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvası Allianz Kupası'nda mücadele eden Çağla Büyükakçay, çeyrek finalde Rumen Elena Gabriela Ruse ile karşılaştı. Turnuvaya 2 numaralı seribaşı olarak katılan milli tenisçi, 1 saat 54 dakikalık mücadelenin ardından Ruse'yi 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti. Çağla Büyükakçay, yarı finalde İtalyan Jessica Pieri ile karşılaşacak.

Marsel İlhan da son 4 tenisçi arasında

Antalya'da düzenlenen Futures Turnuvası Tennis Organisation Cup'da raket sallayan Marsel İlhan da yarı finale yükseldi.

İlk turlarda İsrailli ve Uruguaylı rakiplerini geçen Marsel İlhan, çeyrek finalde karşılaştığı Arjantinli Dante Gennaro'yu 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek turnuvada yarı finale kaldı

Cem İlkel çeyrek finalde

Kariyerinin ilk grand slam deneyimini yaşadığı ABD Açık'ın ardından Fransa'daki Futures Turnuvası'nda sahne alan milli sporcu Cem İlkel ise çeyrek finale çıktı.

Bagneres de Bigorre bölgesindeki toplam 25 bin dolar para ödüllü organizasyonda tek erkekler kategorisinde 1 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Cem İlkel, ikinci turda ev sahibi ülkeden Antoine Escoffier'ı 2 saat 14 dakikanın ardından 4-6, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-1 geçerek çeyrek finale kaldı. Cem İlkel, yarı finalde Fransız tenisçi David Guez ile maça çıkacak.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

Anahtar Kelimeler:
Cem İlkelÇağla BüyükakçayGrand SlamITFMarsel İlhanSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'da iki ayrılık
Trabzonspor'da iki ayrılık
Milli futbolcu Emre Mor: Her zaman La Liga'da oynamayı istedim
Milli futbolcu Emre Mor: Her zaman La Liga'da oynamayı istedim
Dünya şampiyonu güreşçiye coşkulu karşılama
Dünya şampiyonu güreşçiye coşkulu karşılama
Medipol Başakşehir'de iki ayrılık
Medipol Başakşehir'de iki ayrılık
Milosevic, Çaykur Rizespor'da
Milosevic, Çaykur Rizespor'da
Fenerbahçe, Janssen'i sezon sonuna kadar kiraladı
Fenerbahçe, Janssen'i sezon sonuna kadar kiraladı
Sosa sağlık kontrolünden geçti
Sosa sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray yeni transferlerini tanıttı
Galatasaray yeni transferlerini tanıttı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim