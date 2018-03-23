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Milliler, İrlanda'yı tek golle mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İrlanda'yı Mehmet Topal'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Milliler, İrlanda'yı tek golle mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İrlanda'yı Mehmet Topal'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

23 Mart 2018 Cuma 23:47
Milliler, İrlanda'yı tek golle mağlup etti

ANTALYA (AA) - A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İrlanda'yı Mehmet Topal'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

İlk yarı

A Milli Futbol Takımı'nın, İrlanda Cumhuriyeti ile yaptığı hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

19. dakikada orta sahadan atılan pasla savunmanın arkasına sarkan Hogan, ceza alanında kaleci Volkan Babacan'la karşı karşıya kaldı. Volkan Babacan'ı geçen Hogan'ın sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

28. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunda, kaleci Doyle yatarak meşin yuvarlağa müdahale etti. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

32. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından vuruşunda, kaleci Doyle topu kontrol etti.

37. dakikada İrlanda Cumhuriyeti'nin sağ taraftan kazandığı serbest vuruşta Hourihane ortasını yaptı. Ceza alanı sağ çaprazındaki McClean'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

A Milli Futbol Takımı, Antalya'da oynanan hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yendi.

Son Güncelleme: 24.03.2018 06:55
Anahtar Kelimeler:
Spor
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