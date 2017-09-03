Milliler Sırbistan ile 16. randevuda

İSTANBUL(AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 3. maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak Türkiye, rakibi ile daha önce çıktığı 15 müsabakanın sadece 4'ünü kazandı.

Türkiye, Karadağ'ın 2006 yılında ayrıldığı Sırbistan ile şu ana kadar 5'i resmi olmak üzere toplam 15 müsabakada karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, rakibi ile oynadığı bu karşılaşmaların 4'ünü kazanırken, 11'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

A Milli Takım, Sırbistan ile oynadığı maçlarda rakip potaya toplam bin 66 sayı (Maç başına 71 ortalama) gönderirken, kendi potasında ise bin 154 sayıya (Maç başına 76,9 ortalama) engel olamadı.Avrupa Şampiyonalarındaki 168. maç

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonalarındaki 168. maçını Sırbistan ile yapacak.

Ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonalarında daha önce çıktığı 167 müsabakanın 67'sini kazanırken, 100'ünde ise rakiplerine mağlup oldu.

Muhabir: Ercan Çakar