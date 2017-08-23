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Millilerin rakibi Ukrayna

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında yarın Ukrayna ile karşılaşacak.

Millilerin rakibi Ukrayna

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında yarın Ukrayna ile karşılaşacak.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:50
Millilerin rakibi Ukrayna

İSTANBUL(AA) - 2017 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'daki ilk hazırlık maçında yarın Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Sports Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Şampiyona hazırlıklarına 17 Temmuz'da İstanbul'da başlayan ay-yıldızlılar, ilk hazırlık maçında İtalya'nın Bormio kentinde İsviçre ile karşılaştı. İki takım arasındaki mücadele, ikişer periyot üzerinden iki karşılaşmanın yanı sıra 8 dakikalık bir çeyrek üzerinden oynandı. Türkiye, ilk maçı 52-21, ikincisini 36-32 kazanırken, 8 dakikalık üçüncü müsabakada ise rakibine 14-8 yenildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'nın Cagliari kentinde gerçekleştirilen Sardunya Turnuvası'nda ise Finlandiya ve İtalya ile mücadele etti. Milliler, Finlandiya'ya 93-88, İtalya'ya ise 73-53 mağlup oldu.

Çekya ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 67-66 kazanan milli takım, ardından 2 hazırlık karşılaşması oynamak için İsrail'e gitti. Ay-yıldızlılar, başkent Tel Aviv'de oynanan müsabakalarda Slovenya'yı 86-84, İsrail'i ise 84-83 yendi.

Son Güncelleme: 23.08.2017 11:01
Anahtar Kelimeler:
UkraynaTürkiyeSporBasketbolA Milli Erkek Basketbol Takımı
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