Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
sisli
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108452
ALTIN
147.660
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5051
EURO
4.1028
Beşiktaş Karabük deplasmanında
Beşiktaş Karabük deplasmanında
Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor
Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor
Birinci transfer dönemi sona erdi
Birinci transfer dönemi sona erdi
Trabzonspor, Volkan Şen ile anlaştı
Trabzonspor, Volkan Şen ile anlaştı
Leipzig, Hamburg'u 2 golle geçti
Leipzig, Hamburg'u 2 golle geçti

Milosevic, Çaykur Rizespor'da

Yeşil-mavili ekip, Beşiktaş'ın İsveçli stoperi Alexander Milosevic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

Milosevic, Çaykur Rizespor'da

Yeşil-mavili ekip, Beşiktaş'ın İsveçli stoperi Alexander Milosevic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

08 Eylül 2017 Cuma 21:12
Milosevic, Çaykur Rizespor'da

RİZE (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan İsveçli stoper Alexander Milosevic'i 1 yıllığına kiraladı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adanaspor'dan transfer edilen Mauricio Ramos'un Dinamo Batum ile oynanan hazırlık maçında sakatlandığını ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak olmasının ardından stoper arayışını hızlandırdıklarını belirtti.

Beşiktaş ile yapılan görüşmeler sonucunda Milosevic transferinde mutlu sona ulaştıklarını ifade eden Yardımcı,"Transferde seçici davranmak zorundayız. Hedeflerimiz doğrultusunda Milosevic önemli bir oyuncu. Kendisi ile bir yıllık kiralık anlaşma sağladık. Bu transferde Beşiktaş Kulübünün yapıcı tutumu etkili oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Stoper bölgemizdeki eksikliği Milosevic ile gidermiş olacağız." dedi.

Yardımcı, Milosevic'in takıma önemli katkı yapacak bir oyuncu olduğuna değinerek, "Geçtiğimiz yıl Almanya'da Darmstadt 98 forması giydi. Önemli bir deneyime sahip. Kısa sürede takıma katılıp Süper Lig yolunda bize yarar sağlayacağına inanıyorum. Takımımıza önemli güç katacaktır." diye konuştu.

Muhabir: Muhittin Sandıkçı

Son Güncelleme: 09.09.2017 08:43
Anahtar Kelimeler:
TFF 1. LigSporÇaykur RizesporBeşiktaşAlexander Milosevic
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş Karabük deplasmanında
Beşiktaş Karabük deplasmanında
Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor
Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor
Birinci transfer dönemi sona erdi
Birinci transfer dönemi sona erdi
Trabzonspor, Volkan Şen ile anlaştı
Trabzonspor, Volkan Şen ile anlaştı
Leipzig, Hamburg'u 2 golle geçti
Leipzig, Hamburg'u 2 golle geçti
Trabzonspor'da iki ayrılık
Trabzonspor'da iki ayrılık
Milli tenisçiler kupaya ilerliyor
Milli tenisçiler kupaya ilerliyor
Milli futbolcu Emre Mor: Her zaman La Liga'da oynamayı istedim
Milli futbolcu Emre Mor: Her zaman La Liga'da oynamayı istedim

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim