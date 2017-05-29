Milyonlarca Kartal yollara döküldü: Büyük sevinç

ALMANYA'DA BEŞİKTAŞ COŞKUSU

TUNCELİ'DE SEVİNÇ GÖSTERİLERİ

TEKİRDAĞ'DA SİYAH-BEYAZ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

ZONGULDAK'TA BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI

BATMAN'DA SİYAH-BEYAZ SEVİNÇ

BEŞİKTAŞ'IN ZAFERİ KOSOVALILARI SOKAĞA DÖKTÜ

Beşiktaş'ın deplasmanda Gaziantep'i 4-0 yenmsinin ardından ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor. 4-0'lık net skorun ilan edilmesinin ardından milyonlarca taraftar, Tunceli'den Edirne'ye Batman'dan'dan Antalya'ya, Tekirdağ'dan Samsun'a yollara döküldü. Almanya, Kosova ve Hollanda'da renkli kutlama görüntüleri ekranlara yansıdı.Beşiktaş'ın şampiyonluğu garantilemesinin ardından Almanya'da yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar da sokağa döküldü.Gaziantepspor - Beşiktaş maçının ardından Duisburg'un Hamborn semtinde toplanan Beşiktaş taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutlamaya başladı.Duisburg Beşiktaşlılar Derneği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamasına, Duisburg ve çevresinden çok sayıda Beşiktaş taraftarı katıldı. Herkesin Beşiktaş forması ve atkısıyla katıldığı kutlamalarda büyük bir coşku yaşandı.Taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyleyip üçlü çekti. Beşiktaş taraftarları, 'Şampiyon Beşiktaş' tezarühatlarıyla adeta Duisburg'u inletti.Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte Tunceli'deki yüzlerce Beşiktaş taraftarı kutlamalara katılmak için sokağa çıktı. Araçlarıyla şehir turu atan taratarlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya başladı. Yüzlerce Beşiktaş taraftarı burada marş ve tezhüratlar eşliğinde meşale yakarak şampyinolruk kutlaması yaptı. Yaklaşık 1 saat boyunca Çarşı Merkezinde trafik Beşiktaş lehine yapılan sevgi gösterileri nedeniyle kilitlendi. Taraftarlar daha sonra yüzlerce araçtan oluşan bir konvoy oluşturarak şehir turu yaparak gösterilerine devam etti.Beşiktaş'ın 15'inci şampiyonluğu kutlamalarına katılan Ercan Çakar isimli engelli (sağır ve dilsiz) taraftar Beşiktaş atkısını Cumhuriyet Meydanı'na yere sererek defalarca öpüp dua ettikten sonra, Beşiktaş atkısını öperek ellriyle kalp işareti yapmasını, çevresindeki taraftarlar alkışlayarak destekledi.Tekirdağ'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı. Ellerinde bayraklarla sokağa çıkan taraftarlar, meşale yakıp marşlarla kutlama yaptı.Spor Toto Süper Lig'in 33'ncü haftasında konuk olduğu Gaziantepspor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş, Tekirdağlıları sokağa döktü. Maç bitimiyle birlikte Süleymanpaşa ilçesindeki Üç Kemaller Parkı'nda toplanan taraftarlar Atatürk Bulvarı'na kadar yürüdü. Kutlamalara otomobilleriyle katılanlar ise şehir turu yaptı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kutlamalar sırasında yoğun güvenlik önlemleri aldı.Valilik binası önünde devam eden kutlamalar sırasında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Emre Gökmen, taraftara polis aracının anonsundan Beşiktaş marşı dinlettirdi. Ardından Beşiktaş'ın şampiyonluğunu emniyet olarak kutladıklarını kalabalığın olaysız şekilde dağılmasını istediklerini söyleyen Gökmen, taraftarın 'Emniyet bize 3'lü çektirsene' tezahüratını da kırmadı. Gökmen, 3'lü çektirdiği taraftar bir süre 'emniyet sen bizim her şeyimizsin' sloganı attı. Gökmen'i kırmayan taraftar, yaklaşık 2 saat süren kutlamaların ardından olaysız şekilde dağıldı.Batman'da maçın bitmesiyle birlikte taraftarlar siyah-beyaz bayrağını kapan Beşiktaş taraftarı, Turgut Özal Bulvarı'ndaki Atatürk Parkı önünde toplandı. Çevik kuvvet polisi, taraftarların yolu kapatmaması amacıyla kaldırımda kortej oluşturdu. Meşale yakan taraftarar, havai fişek gösterisi yaptı. Beşikaş lehinde tezahüratlarda bulunan Batmanlılar, araçlarla oluşturdukları konvoyla gece yarısına kadar şehir turu atarak Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı. Polisin sıkı güvenlik önlem aldığı kutlamalarda herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.Kosova'da yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu sokaklarda büyük bir coşkuyla kutladı.Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın sevinci yüzlerce kilometre uzakta Kosova'da havai fişek ve davullar eşliğinde kutlandı. Kosova'da faal olan Prizren Beşiktaşlılar Derneği'nde Kosovalı Beşiktaşlı taraftarların bir araya gelmesiyle kutlamalar başladı. Havai fişek ve meşale yakan Kosovalı Beşiktaş taraftarları daha sonra Prizren'in tarihi Şadırvan merkezinde davullar eşliğinde kutlamalarına devam etti. Beşiktaşlı taraftarlar daha sonra Şadırvan'daki Prizren içi seyahat eden turist trenini Beşiktaş bayraklarıyla süsleyip Prizren içi tur attılar. Kosova'ya tatil için gelen Türk turistler de gördükleri manzaradan dolayı çok etkilendiğini söylediler.Prizren Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Emre Çabrat, "Beşiktaş'ın şampiyonluk zaferi Türkiye dışında dünyanın her yerinde olduğu gibi Kosova'da da coşkuyla kutlanıyor" dedi.SPOR Toto Süper Lig'in 33'ncü haftasında Gaziantepspor deplasmanında rakibini 4-0 yenen Beşiktaş'ın Turgay Şeren sezonunun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Edirne'de taraftarlarını sokağa döktü.Maçın bitmesinin ardından Beşiktaşlılar, ellerinde siyah beyaz bayraklarıyla yollarda toplandı. Siyah beyazlı taraftarlar Trakya Üniversitesi Ayşekadın yerleşkesi önünde toplandı. Daha sonra kent merkezine kadar yaklaşık 5 kilometre yürüyen taraftarlar trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'nde bir araya geldi. Marşların söylendiği kutlamalarda sık sık meşale yakan taraftarlar gönüllerince eğlenerek şampiyonluklarını kutladı. Araçlarıyla sokağa çıkanlar ise Beşiktaş bayraklarıyla şehir turu attı.