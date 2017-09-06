Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Muhammed Furkan Dursun Finalde
Muhammed Furkan Dursun Finalde
Cenk Tosun: Ya tamam, ya devam gecesiydi
Son Dakika
Cenk Tosun: Ya tamam, ya...
Lucescu; Gelecek maçlarda seviyeyi daha da yükselteceğiz
Son Dakika
Lucescu; Seviyeyi daha da yükselteceğiz
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
ABD Açık'ta çeyrek finale yükselenler belli oldu
ABD Açık'ta çeyrek finale yükselenler...

Mircea Lucescu: Oyuncularım zekice oynadılar

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 1-0 yendikleri maçta oyuncularının çok akıllı oynadıklarını ve önemli bir zafer kazandıklarını söyledi.

Mircea Lucescu: Oyuncularım zekice oynadılar

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 1-0 yendikleri maçta oyuncularının çok akıllı oynadıklarını ve önemli bir zafer kazandıklarını söyledi.

06 Eylül 2017 Çarşamba 07:38
Mircea Lucescu: Oyuncularım zekice oynadılar

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Yeni Eskişehir Stadı'nda yapılan maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam çok iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardılar, zekice oynadılar. Organize oldular ve tutkulu oynadılar. Golü bulmak için Kharkiv'de olduğunun aksine hata yapmadılar. Şimdi en önemlisi İzlanda'ya karşı kazanmak. Zafer bir başka zaferi çağırıyor. Onu da yapmamız lazım, yapamazsak hiçbir anlamı kalmaz. Seyirci muhteşemdi, bu galibiyete ulaşmamızda itici rol oynadılar. Büyük bir takıma karşı elde edilmiş bir zaferdi." ifadelerini kullandı.

"Bir ay sonra çok daha iyi bir takım göreceksiniz"

Rumen teknik adam, şöyle konuştu:

"Oyuncularım bu maçta hangi tip oyun kurmak istediğimi, nasıl oynatmak istediğimi en azından anladılar. Tüm oyuncularım ne istediğimi anlayabilecek oyuncular ama yine de belirli bir zamana ihtiyacımız vardı. Arda uzun süre oynamamıştı, Burak çok az antrenman yapabilmişti. Umut ederim ki bir ay sonra çok daha iyi bir takım göreceksiniz. Çok mutluyum; vermek istediklerimi en iyi şekilde alıp sahaya yansıttıkları için. Geçen maçta rakibe çok boş alan veriyorduk, bu maçta bunu iyice azalttık. Bu iyiye gidiştir, daha iyiye gideceğimizin işaretidir. Bu ekibe yeni bir oyun oynatmış oluyoruz, bu da çok güzel. Akıl üzerine kurulmuş, organizasyonu iyi, teknik ve coşku üzerine kurulmuş bir sistem. Futbol akıl oyunu ve bu arkadaşların hepsi genç. Onlardan ne isteyeceğimi anlayabilecek akılda oyuncular."

Kalan maçlar

A Milli Futbol Takımı I Grubu'nda bir sonraki maçında 6 Ekim'de Eskişehir'de İzlanda'yı konuk edecek.

Milli takım, bu maçtan üç gün sonra ise deplasmanda Finlandiya karşısına çıkacak ve gruptaki son müsabakasını oynayacak.

Muhabir: Hilmi Sever

Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa ElemeleriA Milli Futbol TakımıFutbolHırvatistanMircea LucescuSporTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ufuk Sarıca: Böyle bir kader maçını kazandığımız için çok mutluyum
Ufuk Sarıca: Böyle bir kader maçını kazandığımız için çok mutluyum
Cenk Tosun: Herkes çok iyi savaştı ve çok iyi oynadık
Cenk Tosun: Herkes çok iyi savaştı ve çok iyi oynadık
Ante Cacic: Türkiye hakkıyla gol attı
Ante Cacic: Türkiye hakkıyla gol attı
Muhammed Furkan Dursun Finalde
Muhammed Furkan Dursun Finalde
Cenk Tosun: Ya tamam, ya devam gecesiydi
Cenk Tosun: Ya tamam, ya devam gecesiydi
Lucescu; Gelecek maçlarda seviyeyi daha da yükselteceğiz
Lucescu; Gelecek maçlarda seviyeyi daha da yükselteceğiz
Türkiye Hırvatistan maçı; Tek golle devirdik
Türkiye Hırvatistan maçı; Tek golle devirdik
A Milli Erkek Basketbol Takımı son 16 turuna yükseldi
A Milli Erkek Basketbol Takımı son 16 turuna yükseldi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim