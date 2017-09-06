Mircea Lucescu: Oyuncularım zekice oynadılar

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Yeni Eskişehir Stadı'nda yapılan maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Deneyimli teknik adam çok iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardılar, zekice oynadılar. Organize oldular ve tutkulu oynadılar. Golü bulmak için Kharkiv'de olduğunun aksine hata yapmadılar. Şimdi en önemlisi İzlanda'ya karşı kazanmak. Zafer bir başka zaferi çağırıyor. Onu da yapmamız lazım, yapamazsak hiçbir anlamı kalmaz. Seyirci muhteşemdi, bu galibiyete ulaşmamızda itici rol oynadılar. Büyük bir takıma karşı elde edilmiş bir zaferdi." ifadelerini kullandı."Bir ay sonra çok daha iyi bir takım göreceksiniz"
Rumen teknik adam, şöyle konuştu:
A Milli Futbol Takımı I Grubu'nda bir sonraki maçında 6 Ekim'de Eskişehir'de İzlanda'yı konuk edecek.
Milli takım, bu maçtan üç gün sonra ise deplasmanda Finlandiya karşısına çıkacak ve gruptaki son müsabakasını oynayacak.
Muhabir: Hilmi Sever