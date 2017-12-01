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MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan başka yol gözükmüyor

MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner, "Sezon başı hedefi ilk 6 olarak belirlemiştik ama şu anda şampiyonluktan başka yol gözükmüyor." dedi.

MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan başka yol gözükmüyor

MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner, "Sezon başı hedefi ilk 6 olarak belirlemiştik ama şu anda şampiyonluktan başka yol gözükmüyor." dedi.

01 Aralık 2017 Cuma 15:04
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan başka yol gözükmüyor

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün başkanı Mehmet Yiğiner, şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Mehmet Yiğiner, AA muhabirinine yaptığı açıklamada, yarın Ankara 19 Mayıs Stadı'nda konuk edecekleri lider Ümraniyespor'u yenerek lider olmayı istediklerini ifade etti.

Sarı-lacivertli takımın ligde son 9 haftada yenilmediğini hatırlatan Yiğiner, "Nazar değmesin iyi gidiyoruz. Takım sistem olarak oturdu. Kompakt oynuyor, hiç oyundan kopmuyor. Fizik güçleri iyi, kondisyonları da çok güzel. Ümraniye maçını alabilirsek, Allah'ın izniyle de alırız, lider olacağız. Lider olarak da devam etmek istiyoruz. Daha çok çalışırız, liderliği bırakmayız." diye konuştu.

"Ankara'da güzel şeyler oluyor"

Ankaragücü camiası, teknik ekibi ve futbolcuların "şampiyonluk bilinciyle" birlik, beraberlik oluşturduğunu ve bir sinerji yakalandığını dile getiren Yiğiner, şöyle devam etti:

"Ankara'da güzel şeyler oluyor. Taraftarlar, futbolcular, yönetim, teknik ekip, hepsi kucaklanmış, bütünleşmiş durumda. Hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e hep beraber çıkacağız. Ankara'nın, Ankaragücü'nün buna ihtiyacı var. Şimdi elimize bir fırsat geçti. Ümraniyespor bize geliyor. Bu fırsatı tepmememiz lazım."

Ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını vurgulayan Yiğiner, "Sezon başı hedefi ilk 6 olarak belirlemiştik ama şu anda şampiyonluktan başka yol gözükmüyor. Geldiğimiz noktada artık camia şampiyonluğa kilitlenmiş durumda, bunu istiyor. Hedef şu an şampiyonluk oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Ankaragücü'ne katkı sağlayacak"

Yiğiner, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile sarı-lacivertli kulübün sıkıntılarını görüştüğünü belirterek, "Kulüp için altyapı çalışmaları yaptığını söyledi. Neler yapabiliriz, Ankaragücü'ne nasıl destek olabiliriz bunların çalışmalarını yapıyor." ifadelerini kullandı.

Tuna'nın Ankaragücü'ne ilişkin yaptığı çalışmaları kendileriyle de paylaştığını anlatan Yiğiner, "Size müjdeli haberlerimiz var, dedi. Biliyorsunuz bundan önceki belediye başkanımızın 3 tane profesyonel takımı vardı. Hal böyle olunca diğerleri biraz yetim gibi kalıyordu. Şu an bu durum ortadan kalkmış durumda. Ben belediye başkanımızın Ankara sporuna, Ankaragücü'ne katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bize olumlu mesajlar verdi." değerlendirmesini yaptı.

Muhabir: Musa Samur

Son Güncelleme: 01.12.2017 12:49
Anahtar Kelimeler:
TFF 1. LigSporMKE AnkaragücüMehmet Yiğiner
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