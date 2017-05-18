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18 Mayıs 2017 Perşembe 08:47

Monaco şampiyonluğunu ilan etti

Fransa lig şampiyonu Monaco oldu.

Monaco şampiyonluğunu ilan etti
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Monaco şampiyonluğunu ilan etti
Fransa lig şampiyonu Monaco oldu.Fransa Ligi’nde Monaco şampiyonluk maçında Saint-Etienne ile karşılaştı. Monaco maçı 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.
Fransa Ligi’nde Monaco evinde Saint-Etienne ile karşılaştı. 1 puan bile alması durumunda bile şampiyonluğunu ilan edecek olan Monaco, maçı 2-0 kazandı ve şampiyon oldu.
Kylian Mbappe’nın 19. dakikada attığı golle Monaco maçta 1-0 öne geçti. 90+4’de Valere Germain’in attığı golle Monaco skoru 2-0’a getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.
Monaco bu skorla 17 yılın ardından şampiyonluğunu ilan etti.
Maç sonunda Monaco’lu oyuncular büyük bir sevinç yaşadı.
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