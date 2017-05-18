Monaco şampiyonluğunu ilan etti

Fransa lig şampiyonu Monaco oldu.Fransa Ligi’nde Monaco şampiyonluk maçında Saint-Etienne ile karşılaştı. Monaco maçı 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.Fransa Ligi’nde Monaco evinde Saint-Etienne ile karşılaştı. 1 puan bile alması durumunda bile şampiyonluğunu ilan edecek olan Monaco, maçı 2-0 kazandı ve şampiyon oldu.Kylian Mbappe’nın 19. dakikada attığı golle Monaco maçta 1-0 öne geçti. 90+4’de Valere Germain’in attığı golle Monaco skoru 2-0’a getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.Monaco bu skorla 17 yılın ardından şampiyonluğunu ilan etti.Maç sonunda Monaco’lu oyuncular büyük bir sevinç yaşadı.