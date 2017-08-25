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MotoGP'de sıradaki durak Büyük Britanya

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 12. yarışı, Büyük Britanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

MotoGP'de sıradaki durak Büyük Britanya

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 12. yarışı, Büyük Britanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

25 Ağustos 2017 Cuma 10:57
MotoGP'de sıradaki durak Büyük Britanya

ANKARA (AA) - Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 12. yarışı, Büyük Britanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 20 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 17.30'da başlayacak.

MotoGP'de geride kalan 11 yarışın 7'sini İspanyol, 4'ünü ise İtalyan pilotlar kazandı. Movistar Yamaha takımından İspanyol Maverick Vinales birinci, ikinci ve beşinci etaptaki yarışlardan galip ayrıldı. Repsol Honda takımının sürücülerinden İspanyol Marc Marquez üçüncü, dokuzuncu ve onuncu, Dani Pedrosa da dördüncü etapta galibiyete ulaştı. Altıncı, yedinci ve on birinci yarışta Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso, sekizinci etapta ise Movistar Yamaha'dan İtalyan Valentino Rossi zirveyi rakiplerine bırakmadı.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

Anahtar Kelimeler:
12. YarışBüyük BritanyaMotoGPMotor SporlarıSpor
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