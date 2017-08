Mourinho eski öğrencileriyle kazanıyor

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en iyi teknik adamlarından biri olarak gösterilen Jose Mourinho, çalıştırdığı takımlarda başarılı kadrolar kurabilmek için sık sık eski futbolcularına başvurdu.

İngiltere Premier Lig'de hayal kırıklığıyla sona eren sezonun ardından taraftarların gönlünü UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuyla alan 54 yaşındaki Mourinho, 5 farklı takımı çalıştırdığı son 15 yıldaki transfer dönemlerinde eski öğrencilerini unutmadı.

Her fırsatta çalıştırmak istediğini söylediği Manchester United ile 2016 yazında sözleşme imzalayan Portekizli teknik adam, Inter'de birlikte Serie A ve İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığı İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'i Manchester ekibine getirdi.

Ibrahimovic, iki kupayla kapattıkları 2008-09 sezonunun ardından kendisi için "Ibra, her zaman kalbimde olacak. Çok özel ve dünyanın en iyi golcülerinden biri." açıklamasını yapan Mourinho'nun güvenini İngiltere Premier Lig'de boşa çıkarmadı.

Kariyerinde ilk kez Premier Lig'de forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, 46 maça çıktığı Manchester ekibinde 3 bin 852 dakika sahada kaldı ve 28 kez rakip fileleri havalandırdı. Ibrahimovic ayrıca Premier Lig'de bir sezonda 15 gole ulaşan en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti.

İngiltere'deki ilk resmi maçında attığı golle Manchester United'a Community Shield'i kazandıran İsveçli futbolcu, iki gol kaydettiği ve Southampton'ı 3-2 yendikleri finalin ardından da Lig Kupası zaferi yaşadı. Ibrahimovic, 5 gol attığı UEFA Avrupa Ligi'nde sakatlığı nedeniyle yarı final ve final maçlarında forma giyemedi.

Sözleşmesinin yenilenmesi beklenen Ibrahimovic'in takıma dönmesine yeşil ışık yakan teknik direktör Mourinho, bu ihtimali güçlendiren temel isim oldu.

Lukaku ve Matic'le "farklı" başlangıç

Eski takımlarında forma giyen futbolcuları transfer etme geleneğini bu sezon da sürdüren Portekizli teknik adam, Chelsea'de birlikte çalıştığı Romelu Lukaku ve Nemanja Matic'i Manchester United'a getirdi.

Alex Ferguson'un görevi bırakmasından bu yana zirveden uzak bir görüntü çizen ve iyi bir kadro için kesenin ağzını açan Manchester ekibi, 75 milyon sterlinlik rekor bonservisle 24 yaşındaki Belçikalı forvet Lukaku'yu, 40 milyon sterlin bonservisle de 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Matic'i renklerine bağladı.

Ligin ilk haftasında Old Trafford Stadı'nda Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'ı ağırlayan Manchester United, her iki futbolcunun ilk 11'de sahaya çıktığı ve Lukaku'nun iki gol attığı mücadeleyi 4-0 kazanarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Lukaku, ligin ikinci haftasında deplasmanda Swansea City ile yaptıkları maçta da gol atma başarısını gösterdi. Belçikalı yıldız, takım arkadaşı Anthony Martial, Zlatan Ibrahimovic, Federico Macheda ve Louis Saha'nın ardından Premier Lig'deki ilk iki maçında Manchester United adına skor üreten beşinci futbolcu olarak tarihe geçti.

Mourinho, Chelsea teknik direktörü olarak 2013-14 sezonunun başında iki maçta sadece 42 dakika şans verdiği Lukaku'nun Everton'a kiralanmasına onay verdi. 2014 yılında ara transfer döneminde Benfica'dan Chelsea'ye gelen Matic ise 2014-15 sezonunda Premier Lig ve Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Londra'ya 5 futbolcu getirdi

Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea'de iki dönem görev yapan ve üç şampiyonluk yaşayan Mourinho, başkent ekibine eski takımlarından toplam 5 futbolcu getirdi.

Porto ile Avrupa'nın zirvesine çıktıktan sonra 2004 yılında Chelsea'ye gelen Mourinho, Portekiz ekibinden savunma oyuncuları Ricardo Carvalho ve Paulo Ferreira ile Dinamo Moskova'da forma giyen eski öğrencisi Maniche'yi kiralık olarak kadroya kattı.

Chelsea'de altı sezon geçiren Carvalho, 2004-07 yılları arasındaki Mourinho döneminde ilk sezonunda 35, ikinci sezonunda 32 ve üçüncü sezonunda ise 42 maçta forma giydi. Portekizli futbolcu, vatandaşı Mourinho ile 2 Premier Lig, 2 Lig Kupası, 1 de Community Shield şampiyonluğu kazandı.

2004 yılında geldiği Chelsea'de 9 yıl oynadıktan sonra futbolu bırakan Ferreira ise vatandaşı Mourinho döneminde başkent ekibiyle 110 karşılaşmaya çıktı. Mourinho yönetiminde ikişer Premier Lig ve Lig Kupası, birer de Federasyon Kupası ve Community Shield zaferi yaşayan Ferreira, emekliliğinin ardından futbol elçisi ve antrenör olarak başkent ekibinde görev almaya devam etti.

Deneyimli teknik adam Porto'dan tanıdığı Maniche'ye fazla şans vermedi. Michael Essien, Frank Lampard ve Claude Makalele'nin forma giydiği Chelsea'de kadroya girmekte zorlanan Portekizli orta saha oyuncusu, Premier Lig'de üçü ilk 11'de olmak üzere toplam 8 maçta mücadele etti. Maniche daha sonra İspanyol ekibi Atletico Madrid'e gitti.

Eto'o ve Drogba ile yeniden

Mourinho, ikinci Chelsea döneminde ise forvet bölgesinde görev yapan Samuel Eto'o ve Didier Drogba'yı takıma kazandırmayı tercih etti.

Portekizli teknik adam, Inter'de Serie A, İtalya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadıkları Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o ile aynı başarıyı İngiltere'de tekrarlayamadı. Bir yıl kaldığı Londra ekibinde 35 maçta forma giyen ve 12 gol atan Eto'o, "Merseyside" temsilcisi Everton'a gitti.

Chelsea'deki ikinci sezonuna Galatasaray forması giyen Didier Drogba'yı yeniden Londra'ya getirerek başlayan Mourinho, 2014-15 sezonunu Premier Lig ve Lig Kupası şampiyonluğuyla tamamladı. 2015-16 sezonunda üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle küme düşme hattına kadar gerileyen başkent ekibi, Portekizli çalıştırıcıyla aralık ayında yollarını bir kez daha ayırdı.

Mourinho yönetimindeki Chelsea ile 2014-15 sezonunda iki kupa şampiyonluğu gören Drogba, 40 maçta forma giydi ve 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

Savunma Carvalho'ya emanet

İtalyan ekibi Inter ile biri UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 kupa kazanan Mourinho, 2010 yılında İspanya'nın Real Madrid takımına gidince bir kez daha savunma oyuncusu Ricardo Carvalho'yu kadrosunda görmek istedi.

Madrid ekibinde 3 yılda 77 maça çıkan Carvalho, kendisinden vazgeçmeyen Mourinho ile La Liga ve Kral Kupası'nı kazandı.

Chelsea'de Premier Lig, Lig Kupası ve Federasyon Kupası kazandığı Michael Essien'i 2012-13 sezonunda Real Madrid'e kiralık olarak getiren deneyimli teknik adam, Ganalı futbolcuya 35 maçta şans verdi. Essien, iki golle sezonu tamamladı.

Crespo ile Inter'de buluştu

Teknik direktör Mourinho, Chelsea'den Inter'e giden eski futbolcusu Hernan Crespo ile İtalyan ekibinin başına geçmesinin ardından bir kez daha aynı takımda çalıştı.

Mourinho, İtalya kariyerindeki ilk şampiyonluğunu kazandığı 2008-09 sezonunda Arjantinli futbolcuya fazla şans vermedi. Toplam 17 maçta görev alan ve iki gol atan Crespo, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadı.

Porto'da UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin de aralarında yer aldığı toplam altı kupa kazanan Mourinho, Portekiz temsilcisini çalıştırdığı 2002-04 yılları arasında da eski takımı Benfica'dan Maniche ve Edgaras Jankauskas ile Uniao de Leiria takımından Derlei ve Nuno Valente'yi transfer etmişti.