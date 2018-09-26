Mourinho'ya soğuk duş

Manchester United evinde oynadığı Derby County maçını penaltılarla kaybederek kupadan elendi.Derby County, Manchester United'ı Penaltı Atışları Sonucunda 8-7 Devirdi.Manchester United, İngiltere Lig Kupası Üçüncü Turunda Derby County'i ağırladı. Derby büyük bir sürprize imza atarak United'ı saf dışı bıraktı.Premier Lige iyi bir başlangıç yapamayan Manchester United, İngiltere Lig Kupası Üçüncü Turunda sahasında Derby County'i ağırladı. Bu maçta aynı zamanda Derby menajeri Frank Lampard, eski hocası Jose Mourinho'yla teknik direktör olarak ilk defa karşılaştı.

Manchester United mücadeleye çok hızlı başladı. Henüz 3. dakikada hızlı hücumla pozisyona giren Juan Mata, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıya ise konuk ekip Derby County iyi başladı. 59'da Harry Wilson harika bir frikik golüyle skoru eşitledi: 1-167'deyse Manchester United 10 kişi kaldı. Kaleci Sergi Romero kırmızı kart görerek takımını bir kişi eksik bıraktı. Bu dakikadan sonra topa daha fazla sahip olan Derby, 85'te Jack Marriott'un golüyle öne geçti.

Karşılaşma bu sonuçla sona erecek diye düşünülürken, sahneye Marouane Fellaini çıktı. Oyuna sonradan giren Belçikalı oyuncu, 90+5'te attığı kafa golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında ise Derby County, 8-7 kazanarak United'ı Lig Kupasında saf dışı bıraktı.

(Goal)