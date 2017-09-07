Muhammed Furkan Dursun Dünya Şampiyonu Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır, Fatih Bakır ve Sadin Bakır'ın yetiştirdiği milli güreşçilerimizden Muhammed Fukan Dursun Yunanistan'ın başkenti Atina’da yapılan Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda bütün rakiplerini yenerek Dünya Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DURSUN'A TEBRİK TELGRAFI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammet Furkan Dursun'u kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Dursun'a tebrik telgrafı gönderdi.