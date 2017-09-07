Muhammed Furkan Dursun Dünya Şampiyonu Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır, Fatih Bakır ve Sadin Bakır'ın yetiştirdiği milli güreşçilerimizden Muhammed Fukan Dursun Yunanistan'ın başkenti Atina’da yapılan Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda bütün rakiplerini yenerek Dünya Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Milli Takımında 85 kiloda ülkemizi temsil eden Muhammed Fukan Dursun Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda eleme turunda Litvanyalı rakibini 8-4 yenerken, 1/8 turunda da İranlı rakibinide yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Burada Belaruslu rakibi Mikita Heurasiou’yu da 3-1 skorla geçen Muhammed Furkan akşam seansında karşılaştığı Finlandiyalı rakibi Juho Matias Pahikainen’i yenerek finale yükseldi. Şampiyonanın üçüncü gününde finalde altın madalya müsabakasına çıkan Muhammed Furkan Dursun Rus rakibi Mukhammad Evloev’i 5-3 skorla yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DURSUN'A TEBRİK TELGRAFI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammet Furkan Dursun'u kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Dursun'a tebrik telgrafı gönderdi.