Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108873
ALTIN
148.140
DOLAR
3.4380
STERLİN
4.4823
EURO
4.0935
Muhammed Furkan Dursun Finalde
Muhammed Furkan Dursun Finalde
Cenk Tosun: Ya tamam, ya devam gecesiydi
Son Dakika
Cenk Tosun: Ya tamam, ya...
Lucescu; Gelecek maçlarda seviyeyi daha da yükselteceğiz
Son Dakika
Lucescu; Seviyeyi daha da yükselteceğiz
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
ABD Açık'ta çeyrek finale yükselenler belli oldu
ABD Açık'ta çeyrek finale yükselenler...

Muhammed Furkan Dursun Finalde

Yunanistan'ın başkenti Atina’da devam eden Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Milli Takımında 85 kiloda ülkemizi temsil eden Muhammed Fukan Dursun bütün rakiplerini yenerek finale çıkmayı başardı.

Muhammed Furkan Dursun Finalde

Yunanistan'ın başkenti Atina’da devam eden Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Milli Takımında 85 kiloda ülkemizi temsil eden Muhammed Fukan Dursun bütün rakiplerini yenerek finale çıkmayı başardı.

06 Eylül 2017 Çarşamba 02:06
Muhammed Furkan Dursun Finalde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır, Fatih Bakır ve Sadin Bakır'ın yetiştirdiği milli sporcularımızdan Muhammed Fukan Dursun Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda eleme turunda Litvanyalı rakibini 8-4 yenerken, 1/8 turunda da İranlı rakibinide yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Burada Belaruslu rakibi Mikita Heurasiou’yu da 3-1 skorla geçen Muhammed Furkan akşam seansında karşılaştığı Finlandiyalı rakibi Juho Matias Pahikainen’i yenerek finale yükseldi. Muhammed Furkan Dursun bugün finalde Rus rakibi Mukhammad Evloev ile altın madalya için karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor KulübüİBBİBBSKBaşakşehirYıldızlar Dünya Güreş ŞampiyonasıMuhammed Fukan DursunTürkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Milli Takımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cenk Tosun: Ya tamam, ya devam gecesiydi
Cenk Tosun: Ya tamam, ya devam gecesiydi
Lucescu; Gelecek maçlarda seviyeyi daha da yükselteceğiz
Lucescu; Gelecek maçlarda seviyeyi daha da yükselteceğiz
Türkiye Hırvatistan maçı; Tek golle devirdik
Türkiye Hırvatistan maçı; Tek golle devirdik
A Milli Erkek Basketbol Takımı son 16 turuna yükseldi
A Milli Erkek Basketbol Takımı son 16 turuna yükseldi
Türkiye, Hırvatistan'ı konuk ediyor
Türkiye, Hırvatistan'ı konuk ediyor
Özkan Sümer'den 'altyapıya önem verin' çağrısı
Özkan Sümer'den 'altyapıya önem verin' çağrısı
ABD Açık'ta çeyrek finale yükselenler belli oldu
ABD Açık'ta çeyrek finale yükselenler belli oldu
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim