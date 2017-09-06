Muhammed Furkan Dursun Finalde

06 Eylül 2017 Çarşamba 02:06
Anahtar Kelimeler:İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor KulübüİBBİBBSKBaşakşehirYıldızlar Dünya Güreş ŞampiyonasıMuhammed Fukan DursunTürkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Milli Takımı
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