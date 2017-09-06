Muhammed Furkan Dursun Finalde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır, Fatih Bakır ve Sadin Bakır'ın yetiştirdiği milli sporcularımızdan Muhammed Fukan Dursun Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda eleme turunda Litvanyalı rakibini 8-4 yenerken, 1/8 turunda da İranlı rakibinide yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Burada Belaruslu rakibi Mikita Heurasiou’yu da 3-1 skorla geçen Muhammed Furkan akşam seansında karşılaştığı Finlandiyalı rakibi Juho Matias Pahikainen’i yenerek finale yükseldi. Muhammed Furkan Dursun bugün finalde Rus rakibi Mukhammad Evloev ile altın madalya için karşılaşacak.