Murray ABD Açık'tan çekildi

İSTANBUL (AA) - Tek erkeklerde dünya klasmanının 2 numarası Andy Murray, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'tan çekildi.

Büyük Britanyalı tenisçi yaptığı açıklamada, kalçasındaki sakatlığın devam etmesi nedeniyle pazartesi günü başlayacak ABD Açık'ta mücadele edemeyeceğini duyurdu. 30 yaşındaki Murray, sezonun geri kalanında ne yapacağıyla ilgili ise ilerleyen günlerde karar vereceğini kaydetti.

Kariyerinde iki olimpiyat şampiyonluğu da bulunan Murray, bu yıl Avustralya Açık'a 4. turda, Fransa Açık'a yarı finalde, iki kez kazandığı Wimbledon'a ise çeyrek finalde veda etti.

Muhabir: Yunus Kaymaz