Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99171
ALTIN
193.407
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2063
EURO
5.3613
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç...
Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın nihai kadrosunda
Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın nihai...
Milli boksörler İspanya'dan madalyalarla dönmeyi hedefliyor
Milli boksörler İspanya'dan madalyalarla dönmeyi...
Umtiti 2023'e kadar Barcelona'da
Umtiti 2023'e kadar Barcelona'da
Yankı Erel Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci turda
Yankı Erel Fransa Açık Tenis...

Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın nihai kadrosunda

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak Uruguay'ın nihai kadrosunda Galatasaray'ın kalecisi Muslera da yer aldı.

Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın nihai kadrosunda

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak Uruguay'ın nihai kadrosunda Galatasaray'ın kalecisi Muslera da yer aldı.

03 Haziran 2018 Pazar 22:07
Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın nihai kadrosunda

İSTANBUL (AA) - Uruguay Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosunda Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya da yer verildi.

Uruguay Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek 23 kişilik milli takım nihai kadrosu belirlendi.

Teknik direktör Oscar Tabarez tarafından belirlenen listede, Spor Toto Süper Lig'den Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera da yer aldı.

A Grubu'nda Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır ile mücadele edecek Uruguay'ın 2018 FIFA Dünya Kupası için belirlenen 23 kişilik nihai kadrosu şöyle:

Kaleci: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco da Gama), Martin Campana (Independiente)

Defans: Diego Godin, Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lizbon), Maximiliano Pereira (Porto), Gaston Silva (Independiente), Martin Caceres (Lazio), Guillermo Varela (Penarol)

Orta saha: Nahitan Nandez (Boca Juniors), Lucas Torreira, Matias Vecino (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sanchez, Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodriguez (Penarol)

Forvet: Cristhian Stuani (Girona), Maximiliano Gomez (Celta Vigo), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Luis Suarez (Barcelona)

Muhabir: Serhat Bağbars

Son Güncelleme: 03.06.2018 20:10
Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi: Ali Koç büyük farkla kazandı
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi: Ali Koç büyük farkla kazandı
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu
Milli boksörler İspanya'dan madalyalarla dönmeyi hedefliyor
Milli boksörler İspanya'dan madalyalarla dönmeyi hedefliyor
Umtiti 2023'e kadar Barcelona'da
Umtiti 2023'e kadar Barcelona'da
Yankı Erel Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci turda
Yankı Erel Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci turda
Alman futbolcu Müller'den Özil ve Gündoğan'a destek
Alman futbolcu Müller'den Özil ve Gündoğan'a destek
Potada final heyecanı
Potada final heyecanı
Basketbolda finalin adı belli oldu
Basketbolda finalin adı belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim