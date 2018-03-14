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Mustafa Cengiz: “Biz UEFA’ya 30 sayfalık sunum yaptık”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk oldu. Cengiz UEFA ile yaptıkları görüşmelere dair çarpıcı ifadeler kullandı. Ayrıca Cengiz konuşmasında hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş için UEFA’dan yardım istediklerini ifade etti.

Mustafa Cengiz: “Biz UEFA’ya 30 sayfalık sunum yaptık”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk oldu. Cengiz UEFA ile yaptıkları görüşmelere dair çarpıcı ifadeler kullandı. Ayrıca Cengiz konuşmasında hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş için UEFA’dan yardım istediklerini ifade etti.

14 Mart 2018 Çarşamba 00:15
Mustafa Cengiz: “Biz UEFA’ya 30 sayfalık sunum yaptık”

Beşiktaş ve Fenerbahçe için UEFA’dan yardım istediklerini dile getiren Cengiz Trük futbolunun çok büyük bir sınavdan geçtiğini söyledi.

Cengiz UEFA ile yaptıkları görüşmede çok sert sorularla karşılaştıklarını, yöneltilen ilk ağır sorunun ‘Bize daha önceki sunumlarda vaatlerde bulunmuştunuz. Bugün 5 kat daha fazla borçla karşımızdasınız. Vaatlerinizi sürdürecek misini?’ olduğunu, kendi yönetimlerinin UEFA’ya 30 sayfalık bir sunumda bulunduğunu ve daha önceki yönetimin sunumunun sadece 1 sayfa olduğunu söyledi.

“Bizden önceki yönetim UEFA’ya verdiği sözleri tutmamış”

Cengiz önceki yönetimin verdiği sözleri tutmadığını ve kulübü 500 milyon TL zarara uğrattığını iddia etti. Kendilerinin amacının insanların kafalarını bulandırmak olmadığını ve sadece gerçekleri ortaya çıkardıklarını söyledi. UEFA’nın bütün hareketlerini takip ettiğini söyleyen Cengiz, YellowFriday’in UEFA’nın da dikkatini çektiğini ve futbolun bütün toplumu bir araya getirmek konusunda en önemli şeylerden birisi olduğunu ifade etti. Kendisinin büyüdüğü zamanlarda iki rakip takımın maçlarını yan yana izlediğini ama şimdi arada polis olduğunu ve o zamanlarda ki en büyük hakaretin de hakeme gözlük olduğunu söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Türkiye’de taraftarlar arsında giderilemeyen bir gerginlik var. Bu gerginliğin sona ermesi gerekir. UEFA ile yaptığımız görüşmede sadece kendi adımıza konuşmadık ve Türkiye’ye yardım etmelerini istedik. Ciddi bir sınav veriyoruz. Türkiye Galatasaray ile yatıp kalkıyor demek, futbol ile yatıp kalkıyor dedik. UEFA’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş içinde yardım talebinde bulunduk. En büyük rakiplerimiz için de yardım istedik. Biz orada Galatasaray adına değil Türkiye imajı için bulunduk” cümlelerini kullandı. Spor dünyasındaki en güncel haberleri ve maçlara açılan en yüksek oranları en iyi bahis sitesi 1xbet ve canlı bahis sitesi superbetin siteleri üzerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.

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