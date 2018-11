Mustafa Cengiz "Sahte dostlardan korunun"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Cemiyeti çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamaları şöyleydi:“Benim kararım var. Maç sonrasında sevinçle ya da öfkeyle söylenen her sözcükte eksik ya da fazla vardır. Hep bunu ifade ettim fakat sırf burada beklediğiniz için medyaya saygımdan şunu söyleyebilirim: Kelimelerin tükendiği anlar vardır. Kelimeler tükenmiştir. Fakat bir beyit aklıma geldi: ‘Geçme namert köprüsünden ko aparsın su seni, yatma çakal yatağında ko yesin aslan seni.’ Cezalar bizi kenetliyor, bizi birleştiriyor. Camiamızın telakkuz halinde olmasını istiyorum. Ani ve fevri tepkilerle tuzaklara düşmemesini istiyorum. Sakinlik içinde cesaret en değerli şeydir. Kontrollü güç, en değerli güçtür. Camiamızdan bütün oyunlara ve tuzaklara rağmen şampiyon olacağımıza, Galatasaray armasının ebediyen en şanlı şekilde tepelerde yer alacağına yönelik inançlarını yitirmemelerini diliyorum ve dikkat etmelerini istiyorum. Shakespeare’in sözü burada aklıma geliyor. ‘Tanrım ben rakiplerimle baş ederim, beni dostlarımdan koru.’ Bütün Camiamıza ‘dikkat edin, sahte dostlardan korunun’ diyorum. Telakkuz içinde kalın. Bize yapılan bütün her şeye rağmen eğer biz bu coğrafyada yaşıyorsak ve bu dünyada nefes alıp veriyorsak, Galatasaray ebediyen ve ilelebet yaşayacak. Her şeye, tüm engellere rağmen Galatasaray her zaman şerefle, şanla, hakkı ve onuruyla en tepede olacaktır.”

Albayrak "Herkesin içi yanıyor. VAR ne işe yarıyor? "

Öte yandan Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak şu ifadeleri kullandı:"Milyonlarca insan bugün burada olanları gördü. Herkesin içi yanıyor. VAR ne işe yarıyor? VAR ile ne konuşulduğunu öğrenmek istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Galatasaray Kulüp Başkanı, cezalar yüzünden Galatasaraylılar Cemiyeti'nde maç izliyor. Galatasaray'ın hocası cezalar yüzünden statta üçüncü katta maçı izliyor. Biz bugün beyaz bir sayfa açtık, bismillah dedik sahaya çıktık. Hem derbi öncesinde çok önemli bir futbolcumuz kırmızı kart görerek cezalandırılmıştır. Hem de penaltı ile uzaktan yakından alakası olmayan bir pozisyonla takımımız cezalandırılmıştır. 30 milyon Galatasaraylı'yı test mi ediyorlar? Zekamızı mı test ediyorlar? Ne yapıyorlar merak ediyorum. Ligde oynamamızı istemiyorlarsa açık açık söylesinler biz de ona göre tedbir alalım. Biz dün gece bir buçuk saat yağmurun çamurun altında antrenman yaptık. O yağmurun altında gece saat 01:00'e kadar çalıştık. Emeğimiz var, oyunculara ayda 5.5 milyon Euro maaş ödüyoruz. Herkes elini vicdanına koyacak. Yazıktır Galatasaray'a. Biz üç gün sonra Lokomotif Moskova Şampiyonlar Ligi maçına gideceğiz. Bu haksızlıkla mı gideceğiz? Başkanımız Galatasaraylılar Cemiyeti'nde açıklama yapmış. 'Kelimeler tükenmiştir' demiş. Ben Başkanımıza katılıyorum. Hepimiz çok üzgünüz. 30 milyon Galatasaray taraftarının bu gece kafasını yastığa rahat koyup uyuyabileceğini düşünmüyorum. Nereye kadar gideceğimizi yüce Allah bilir ancak biz bugün beyaz sayfa açmıştık. Açtığımız beyaz sayfa yine ortada kaldı.Hocanın VAR ile ne konuştuğunu merak ediyoruz. Böyle bir pozisyonda eğer VAR'a bakılmayacaksa ne zaman bakılacak merak ediyorum. Neden bakılmadığını merak ediyorum. Bütün televizyon yorumcularını, köşe yazarlarını arkadaşlarımız ekip olarak takip ediyor. Hepsi penaltı ile uzaktan yakından alakası olmadığını söylüyor. Yazık değil mi bu kadarı? "

Ahmet Çakar "VAR hakemi Galatasaray'ın iki puanını çalımıştır"

Eski hakem Ahmet Çakar, Konyaspor'un kazandığı penaltı pozisyonunun hatalı olduğunu belirterek, "Yanlış penaltı ve artık talimatlı olduğunu düşündüğüm VAR hakemi Galatasaray'ın iki puanını çalmıştır." dedi.GalatasarayKonyaspor maçına, Konyaspor'un kazandığı penaltı damga vurdu. Otoriteler pozisyonun penaltı olmadığnı belirtirken, eski hakem Ahmet Çakar, flaş bir iddiada bulundu.

Çakar sosyal medya hesabından, "İşte şimdi Galatasaray tam anlamıyla hakem mağduru. Yanlış penaltı ve artık talimatlı olduğunu düşündüğüm VAR hakemi Galatasaray'ın iki puanını çalmıştır." dedi.