Mustafa Denizli şampiyonluk için iddialı konuştu

Tecrübeli hoca Mustafa Denizli takımının şampiyon olabileceğini söyledi.Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yeni bir kehanette bulundu ve ligin 29.haftasına 3-4 puan geride girebilirlerse şampiyon olabileceklerini söyledi.

Kasımpaşa’nın teknik direktörü Mustafa Denizli, NTV’de yayınlanan 90+ programında çarpıcı bir açıklama yaptı.Şampiyonluk için iddialı konuşan Mustafa Denizli, “Geçmiş yıllarda bazı haftalardan bahsetmiştim. Biz 28-29’uncu haftaya liderin 3-4 puan gerisinde girersek şampiyon oluruz.” dedi.

Mustafa Denizli sözlerini, “Şu an en kötü ihtimali söylüyorum. Girerse diyorum. Belki 28. haftada 7’inci sırada oluruz. Onu bilemiyoruz. Ama söylediğim gibi bir tablo olursa, şampiyon oluruz” ifadeleriyle tamamladı. Süper Lig’de ilk 12 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 22 puan toplayan Kasımpaşa, 3. sırada bulunuyor.

Sözcü