Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Mustafa Cengiz "Sahte dostlardan korunun"
Mustafa Cengiz
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı; Kelimeler tükendi
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti

 Mustafa Denizli şampiyonluk için iddialı konuştu

Tecrübeli hoca Mustafa Denizli takımının şampiyon olabileceğini söyledi.

 Mustafa Denizli şampiyonluk için iddialı konuştu

Tecrübeli hoca Mustafa Denizli takımının şampiyon olabileceğini söyledi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:52
 Mustafa Denizli şampiyonluk için iddialı konuştu

 Mustafa Denizli şampiyonluk için iddialı konuştu
    Tecrübeli hoca Mustafa Denizli takımının şampiyon olabileceğini söyledi.Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yeni bir kehanette bulundu ve ligin 29.haftasına 3-4 puan geride girebilirlerse şampiyon olabileceklerini söyledi.
   Kasımpaşa’nın teknik direktörü Mustafa Denizli, NTV’de yayınlanan 90+ programında çarpıcı bir açıklama yaptı.Şampiyonluk için iddialı konuşan Mustafa Denizli, “Geçmiş yıllarda bazı haftalardan bahsetmiştim. Biz 28-29’uncu haftaya liderin 3-4 puan gerisinde girersek şampiyon oluruz.” dedi.
   Mustafa Denizli sözlerini, “Şu an en kötü ihtimali söylüyorum. Girerse diyorum. Belki 28. haftada 7’inci sırada oluruz. Onu bilemiyoruz. Ama söylediğim gibi bir tablo olursa, şampiyon oluruz” ifadeleriyle tamamladı. Süper Lig’de ilk 12 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 22 puan toplayan Kasımpaşa, 3. sırada bulunuyor.

Sözcü

Kasımpaşa'da Mustafa Denizli dönemi
Kasımpaşa'da Mustafa Denizli dönemi
Mustafa Denizli’nin talebeleri finalde
Mustafa Denizli’nin talebeleri finalde
Anahtar Kelimeler:
Mustafa DenizliKasımpaşaŞampiyonluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Mustafa Cengiz "Sahte dostlardan korunun"
Mustafa Cengiz "Sahte dostlardan korunun"
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı; Kelimeler tükendi
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı; Kelimeler tükendi
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti
Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarına devam etti.
Spor Yapmak Damar Sağlığına İyi Geliyor
Spor Yapmak Damar Sağlığına İyi Geliyor
Maccabi Fox 70- Fenerbahçe 74
Maccabi Fox 70- Fenerbahçe 74

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim