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29 Mayıs 2017 Pazartesi 21:44

Mustafa Denizli’nin talebeleri finalde

TFF 1. Lig’de play-off finaline yükselen ilk takım Eskişehirspor oldu.

Mustafa Denizli'nin talebeleri finalde
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Eskişehirspor 1-Giresunspor 0
TFF 1. Lig’de play-off finaline yükselen ilk takım Eskişehirspor oldu. 3-3’lük ilk maçın ardından konuğu Giresunspor’u 1-0 mağlup eden Eskişehirspor adını finale yazdırdı.
TFF 1. Lig play-off yarı finali ikinci maçında Eskişehirspor, Giresunspor’u konuk etti. 9. dakikada Hürriyet Gücer’in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan ev sahibi Es-Es, adını play-off finaline yazdırdı.
Eşleşmenin ilk maçı Giresun’da 3-3’lük skorla sonuçlanmıştı. Es-Es’in rakibi 21.30’da başlayacak olan Boluspor-Göztepe müsabakasından sonra belli olacak. O eşleşmede Göztepe ilk maçta konuğu Boluspor’u 2-0 mağlup etmişti.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Samet Çiçek
Eskişehirspor: Kayacan, Kamil Ahmet Çörekçi, Hakan Çinemre, Uğur İnceman, Tarık Çamdal (Bilal Aziz dk. 90), Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Hürriyet Gücer, Francis Ofoedu (Akaminko dk. 77), Erkan Zengin, Bruno Mezenga
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak (Tomic dk. 4), David Abwo (Dilaver dk. 64), Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Sandro Andre, Onur Demir (Da Silva Lopes dk. 71), Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Yücel İdiz
Gol: Hürriyet (dk. 9) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Uğur İnceman, Tarık Çamdal (Eskişehirspor), Hüsamettin Tut, Eser, Berkan Yıldırım (Giresunspor)
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Anahtar Kelimeler
Eskişehirspor-GiresunsporMustafa Denizli
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