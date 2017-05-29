Mustafa Denizli’nin talebeleri finalde

Eskişehirspor 1-Giresunspor 0

TFF 1. Lig’de play-off finaline yükselen ilk takım Eskişehirspor oldu. 3-3’lük ilk maçın ardından konuğu Giresunspor’u 1-0 mağlup eden Eskişehirspor adını finale yazdırdı.TFF 1. Lig play-off yarı finali ikinci maçında Eskişehirspor, Giresunspor’u konuk etti. 9. dakikada Hürriyet Gücer’in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan ev sahibi Es-Es, adını play-off finaline yazdırdı.Eşleşmenin ilk maçı Giresun’da 3-3’lük skorla sonuçlanmıştı. Es-Es’in rakibi 21.30’da başlayacak olan Boluspor-Göztepe müsabakasından sonra belli olacak. O eşleşmede Göztepe ilk maçta konuğu Boluspor’u 2-0 mağlup etmişti.Eskişehir YeniYaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Samet ÇiçekKayacan, Kamil Ahmet Çörekçi, Hakan Çinemre, Uğur İnceman, Tarık Çamdal (Bilal Aziz dk. 90), Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Hürriyet Gücer, Francis Ofoedu (Akaminko dk. 77), Erkan Zengin, Bruno MezengaEser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak (Tomic dk. 4), David Abwo (Dilaver dk. 64), Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Sandro Andre, Onur Demir (Da Silva Lopes dk. 71), Özgür Yılmaz, Hüsamettin TutYücel İdizHürriyet (dk. 9) (Eskişehirspor)Uğur İnceman, Tarık Çamdal (Eskişehirspor), Hüsamettin Tut, Eser, Berkan Yıldırım (Giresunspor)