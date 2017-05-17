Müthiş gol düellosu sonucu Başakşehir finalde 

Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Başakşehir finale çıktı.Ziraat Türkiye Kupası yarı finalde Fenerbahçe 2-2'nin rövanşında Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir'i ağırladı. Başakşehir, 42. dakikada Emre Belözoğlu'nun golüyle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, Moussa Sow'un 71'deki golüyle skoru eşitledi: 1-1. 86. dakikada Holmen durumu 2-1 yaptı.87.dakikada Ozan durumu 2-2 yaparak maçı uzatmalara taşıdı.90+3'de Epureanu'nun kafa şutu direkten dışarı çıktı.maçın doksan dakikası 2-2 berabere bitti ve uzatmaya gitti.Uzatmada eşitlik bozulmayınca maç penaltı atışlarına gitti.
Penaltı atışlarında ilk 5 penaltı atışında da eşitlik bozulmadı.Seride devam eden penaltı atışları sonucu Başakşehir 10-9 kazanarak finale adını yazdırdı.
Fenerbahçe:Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Lens, Sow,Van Persie.
Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur, Bekir, Epureanu, Alparslan, Emre, Attamah, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor.
Penaltı atışları
Başakşehir Emre Belözğlu (Attı)
Fenerbahçe Moussa Sow (Attı)
Başakşehir Edin Visca (Kaçırdı)
Fenerbahçe Simon Kjaer (Attı)
Başakşehir Mustafa Pektemek (Attı)
Fenerbahçe Josef de Souza (Attı)
Başakşehir Epureanu (Attı)
Fenerbahçe Mehmet Topal (Kaçırdı)
Başakşehir Adebayor (Attı)
Fenerbahçe Jeremain Lens (Attı)
Başakşehir Cengiz Ünder (Attı)
Fenerbahçe Volkan Şen (Attı)
Başakşehir Samuel Holmen (Attı)
Fenerbahçe Neustadter (Attı)
Başakşehir Napoleoni (Kaçırdı)
Fenerbahçe Martin Skrtel (Kaçırdı)
Başakşehir Attamah (Attı)
Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım (Attı)
Başakşehir Volkan Babacan (Kaçırdı)
Fenerbahçe Volkan Demirel (Kaçırdı)
Başakşehir Emre Belözoğlu (Attı)
Fenerbahçe Moussa Sow (Attı)
Başakşehir Samuel Holmen (Attı)
Fenerbahçe Simon Kjaer (Attı)
Başakşehir Adebayor (Attı)
Fenerbahçe Josef de Souza (Kaçırdı)