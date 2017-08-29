Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Leipzig'in Gineli orta saha oyuncusu Naby Keita'yı, 2017-2018 sezonu bitiminde kadrosuna katacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Liverpool ile Leipzig, Keita'nın transferi konusunda anlaştı. 22 yaşındaki Gineli milli futbolcu, anlaşma doğrultusunda, 1 Temmuz 2018'den itibaren Liverpool formasını giyecek.
Gine Milli Takımı formasını 24 kez giyen Keita, 2016 yazında transfer olduğu Leipzig'de çıktığı 35 maçta 9 gol attı.
Muhabir: Hüseyin Burak Demirer