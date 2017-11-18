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Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti: Türk sporu yasta

Türk sporunun yüz akı, dünya ve olimpiyat şampiyonu, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti: Türk sporu yasta

Türk sporunun yüz akı, dünya ve olimpiyat şampiyonu, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18 Kasım 2017 Cumartesi 16:09
Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti: Türk sporu yasta

Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti: Türk sporu yasta


Dünya ve olimpiyat halter eski şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu, 50 yaşında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında yaşamını yitirdi. Kısa ömrüne 3 olimpiyat şampiyonluğu 45 dünya rekoru sığdıran Naim Süleymanoğlu, hayatı boyunca hiçbir doping testinde olumsuz sonuç almayan tek halterci olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. 

Karaciğer naklinin ardından tedavisi Ataşehir Memorial Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde süren Süleymanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirtildi. 

Siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül'den bu yana Memorial Ataşehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören ve 6 Ekim'de de Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, son olarak beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI'NDAKİ ŞAMPİYONLUKLARI
1988 yılında Cardiff'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Süleymanoğlu, 3 altın madalya kazanmıştır. 1994 senesinde Varşova'da düzenlenen şampiyonada sadece üç kaldırış gerçekleştirdi ve burada 3 dünya rekoru kırmıştır. 1995 yılında Avrupa Halter Şampiyonası'nda sakat olmasına rağmen 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanmıştır.

ELDE ETTİĞİ BAŞARILAR
İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı.
1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada 'yılın haltercisi' seçildi.
1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.
8 Kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.
Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, 'efsane' oldu.
Spor otoritelerine göre 'tüm zamanların en iyi haltercisi.
1988 yılında Time dergisine kapak oldu.
60 kg’de koparmada 190 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.
1988 yılında Seul olimpiyatlarında 6 dünya 9 Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.
Türkiye'ye Olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.
1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?
Naim Süleymanoğlu 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan'ın Kırcaali ilçesinde dünyaya geldi. Boyunun kısa olmasına rağmen güçlü olması nedeniyle çevresi tarafından kendisine "Cep Herkülü" lakabı verildi.

Haltere henüz 9 yaşındayken başlayan Naim Süleymanoğlu, 1981 yılında Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanarak şampiyon oldu. 16 yaşına geldiğinde rekor kırarak bir şampiyonluk daha eldde eden Süleymanoğlu, aynı dönemde silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçmiştir. Böylelikle tarihin en genç dünya rekortmeni unvanını almıştır.

Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti
Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti
Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama
Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama
Beyin kanaması geçiren Naim Süleymanoğlu'nun bilinci açık
Beyin kanaması geçiren Naim Süleymanoğlu'nun bilinci açık
Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Yıldırım'dan Süleymanoğlu ailesine 'geçmiş olsun' telefonu
Yıldırım'dan Süleymanoğlu ailesine 'geçmiş olsun' telefonu
Naim Süleymanoğlu karaciğer nakli için ameliyata alındı
Naim Süleymanoğlu karaciğer nakli için ameliyata alındı
Naim Süleymanoğlu için çok sayıda organ nakli başvurusu
Naim Süleymanoğlu için çok sayıda organ nakli başvurusu
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Son Güncelleme: 18.11.2017 13:24
Anahtar Kelimeler:
Naim Süleymanoğlu
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