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NBA'de dev takas

NBA'de dev takas

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı takımlarından Boston Celtics, Cleveland Cavaliers forması giyen Kyrie Irving'i, Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic ve 2018 draft hakkı karşılığında kadrosuna kattı.

NBA'de dev takas

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı takımlarından Boston Celtics, Cleveland Cavaliers forması giyen Kyrie Irving'i, Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic ve 2018 draft hakkı karşılığında kadrosuna kattı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:18
NBA'de dev takas

ANKARA (AA) - NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma sonucu Isaiah Thomas, Jae Crowder ve Ante Zizic'i Cavaliers'a gönderen Celtics, daha önce takımdan ayrılmak istediğini belirten Kyrie Irving'i aldı. Cavaliers ayrıca Celtics'e ait Brooklyn Nets'in 2018 draftı ilk tur seçme hakkına da sahip oldu.

Böylece 2011 draftının 1 numarası Irving, Celtics'in, aynı yıl 60. sıradan seçilen Thomas ise Cavaliers'ın yolunu tuttu. 2016'da şampiyonluk kazanan, 4 kez all-star seçilen Irving, 6 yıllık kariyerinde 21,6 sayı ve 5,5 asist ortalamalarıyla oynadı. 2 defa all-star olma onuru yaşayan Thomas da maç başına 19,1 sayı ve 5,2 asist üretti.

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 3 yıl boyunca takım arkadaşı olan Irving'in gidişine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başka yol yoktu evlat. Özel yetenek, özel adam. Kararına saygı duyuyorum. Ne 3 yıldı ama..." ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

Son Güncelleme: 23.08.2017 11:00
Anahtar Kelimeler:
TakasSporNBAKyrie IrvingIsaiah ThomasBasketbol
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